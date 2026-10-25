"Це тест на уважність". Вчителька поставила учням двійку за "Енеїду" і спровокувала дискусію в мережі

Учні восьмого класу однієї зі шкіл у Чернівцях отримали двійки після того, як на уроці зарубіжної літератури розповіли, що прочитали "Енеїду" Івана Котляревського, а не Вергілія. Не неуважності до завдання їх спіймала вчителька літератури Аліна Мец.

Відео того, як вона виставляє оцінки неуважним школярам, Мец опублікувала на своїй сторінці в Instagram. І ролик викликав дискусію про те, чи справедливо оцінювати учнів за таку помилку.

У ролику вчителька запитує восьмикласників, яке домашнє завдання вони отримали. Діти відповідають, що мали прочитати й переказати "Енеїду". Коли Аліна Мец просить підняти руки тих, хто прочитав твір "Енеїду" Івана Котляревського, це роблять шестеро учнів. Далі вона запитує, де народився Іван Котляревський. Почувши відповідь "В Україні", уточнює назву предмета, на що діти відповідають: "Зарубіжна література".

"І ви серйозно на зарубіжну літературу прочитали "Енеїду" Котляревського?" – запитує вчителька. На відео також з’являється титр: "Чому учні отримали двійки за те, що прочитали". В курсі, який викладає Мец, школярі вивчають "Енеїду" давньоримського поета Вергілія, а переінакшена Котляревським версія входить в курс української літератури.

У коментарях знайшлися захис... Джерело: Скриншот Розгорнути

У коментарях користувачі розділилися в оцінках ситуації. Частина підтримала вчительку й побачила в її запитаннях тест на уважність і критичне мислення: мовляв, учні мали звернути увагу не лише на назву твору, а й на предмет, у межах якого отримали завдання. Прозвучало зауваження, що навіть дорослі коментатори не зрозуміли задуму відео й почали сперечатися про переклад або недоречність об’єднання української та зарубіжної літератури.

Аліну Мец розкритикували за... Джерело: Скриншот Розгорнути

Інші, навпаки, висловили думку, що відповідальність за непорозуміння лежить і на вчительці. На їхню думку, саме завданням педагога було чітко пояснити, твір якого саме автора слід прочитати, а не одразу ставити двійки. Один із коментаторів пригадав правило свого викладача, який казав, що дурний не той, хто не зрозумів, а дурний той, хто не зміг пояснити.

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