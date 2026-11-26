"Цей маразм ще з совка тягнеться". Українці влаштували дискусію через "одну родину" в класі

Українська мама школярки Василіса Мазурчук поскаржилася на слова вчительки, яка каже дітям у класі, що вони "одна велика родина". Жінка підкреслила, що учні один одному не "непрошені родичі", тож дивно навʼязувати їм ідеологічні парадигми.

Про це Мазурчук написала у дописі в Facebook. За її словами, вчителі повинні навчити дітей дотримуватися закону й моралі, а школа має бути місцем здобуття освіти.

"Почула від дитини, що вчителька каже їм у класі, що вони всі одна велика родина. Це злочин казати подібне дітям. Родина дітей у них вдома, або у визначеному для них колі. Будь ласка, не приписуйте моїй доньці непрошених родичів, бо родина у неї це я і її рідня, а не умовні 24 дитини в класі, чиї ментальні чи ідеологічні парадигми можуть різнитися, бути індивідуальними і унікальними. Не навʼязуйте нікому родинних зобовʼязань. Навчіть дітей дотримуватися закону та моралі. І основним науковим дисциплінам. Це власне все. Клас не є родиною. Лише місцем здобуття освіти", – написала жінка.

Мама школярки поскаржилася н... Джерело: Скриншот Розгорнути

У коментарях українці зазначали, що подібні наративи беруть початок із Радянського Союзу, коли клас – одна родина, а вчителька – друга мама. Водночас інші провели поділилися, що мають схожу ситуацію на роботі.

Що не так з освітою в Україні. Джерело: Скриншот

"Це із совка тягнеться".

Українці пригадали навчання часів СРСР. Джерело: Скриншот

"О, моїй 16 років тому ще в садочку тих родичів нав'язували.

Чому школярів привчають бути... Джерело: Скриншот Розгорнути

Раніше OBOZ.UA розповідав, що освітянин розкритикував проєкт "НУШ у класі", який перетворить уроки на "дешеву виставу".