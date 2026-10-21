"Тут плакати треба, а не сміятися!" Українка показала зошит сина – учня 4 класу, але нарвалась на критику
"Тут плакати треба, а не смі...
Джерело: Скриншоти з відео/ Колаж OBOZ.UA
Розгорнути
Мама українського четвертокласника пані Юлія показала зошит свого сина з математики. Хлопчик виконував вправи та записував цифри або літери не попадаючи в клітинки.
Допис жінки у TikTok зібрав мільйон переглядів. Попри те, що мама школяра з іронією відреагувала на почерк свого сина, українці її розкритикували. Зокрема, багато хто вказував на те, що у дитини можуть бути проблеми з розвитком, адже у четвертому класі школярі вже повинні розуміти, як потрібно писати.
Мережу здивував почерк школяра.
Джерело: Скриншоти з відео
Мережу обурила мама школяра.
Джерело: Скриншоти з відео
Водночас інші зазначали, що у такому випадку потрібно не сміятися, а плакати. Хтось радив жінці звернутися до лікаря, або самостійно займатися з дитиною, щоб вона мала гарний почерк. Інші ж підкреслювали витримку вчительки, яка писала хлопчику зауваження.
Українців здивував зошит школяра.
Джерело: Скриншоти з відео
"У мене дитина так в першому класі писала, то я з нею все літо займалась (і при цьому працювала по 12 годин). Дитина виписалась так, що наша вчителька з зошитом півшколи обійшла, показувала як гарно став писати".
Мережу здивував зошит учня 4 класу.
Джерело: Скриншоти з відео
"Сміху мало. Як для дитини 4 класу, то зошит жахливий, з ним потрібно працювати дома, щоб виправити ситуацію, ще не пізно".
Чому діти мають поганий почерк.
Джерело: Скриншоти з відео
"Тут плакати потрібно, а не сміятися".
Що не так з почерком сучасних дітей.
Джерело: Скриншоти з відео
"Мені б мама руки повідбивала за таке. Зараз мій син у 8 класі ,то я б не сміялася, якби було щось подібне".
Для чого красиво писати у зошиті.
Джерело: Скриншоти з відео
"Гарний привід до речі перевірити дитину, в першу чергу зір, а також невролог. І це не прикол".
Раніше OBOZ.UA розповідав, що українців вразив зошит учениці з арабської мови, який нагадує витвір мистецтва.