У скількох часових поясах знаходиться Україна? Відповідь може вас здивувати

Україна географічно розташована у межах трьох часових поясів, але офіційно у межах однієї держави можна встановлювати однаковий час, якщо похибка не критична. Відтак, наша країна використовує лише один – відомий як київський час (UTC+2).

Хоча 85% території країни знаходиться у другому часовому поясі, незначні частини Закарпаття та східних областей потрапляють у перший та третій часові пояси відповідно. Тож, фактично, на Закарпатті сонце заходить набагато пізніше, ніж на Луганщині. Питання про те, скільки часових поясів в Україні можна зустріти на національному мультипредметному тесті, розповідає одна із репетиторок географії.

Перший часовий пояс (UTC+1): невелика частина Закарпатської області.

Другий часовий пояс (UTC+2): основна частина території України, включаючи Київ, розташована в цьому поясі, який також називається східноєвропейським часом.

Третій часовий пояс (UTC+3): Східні області, такі як Луганська, Донецька та частини Харківської та Запорізької, географічно знаходяться у третьому часовому поясі, але фактично використовують київський час (UTC+2).

Якщо постійно залишитись на зимовому часі (UTC+2), то влітку схід сонця буде дуже рано: близько 4:00 – 4:30 ранку. Захід сонця – близько 20:00, а не 21:00.

Якщо залишитись на літньому часі (UTC+3), то зимою схід сонця, наприклад, у Харкові буде аж о 9:00–9:15, а захід – о 17:00–17:30.

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