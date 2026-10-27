У цих словах часто помиляються на НМТ з української мови: вчителька показала список, який варто запам’ятати

Частина НМТ, присвячена українській мові, часто містить складні і неочевидні випадки, на яких можуть помилитись не те що відмінники, а навіть професійні редактори. Одне з таких правил, яке може підловити випускника під час іспиту, регулює вживання м’якого знака після літери н.

Пояснити його взялась вчителька на ім’я Анастасія. У своєму TikTok вона опублікувала ролик, зібравши слова, в яких часто роблять помилку на НМТ, і пояснила, як їх правильно писати. В усіх прикладах, які вона навела, стоїть пропуск. В аналогічному тесті потрібно було би визначити, має стояти на його місці м’який знак чи ні.

"За правилом: після н перед шиплячими ж, ч, ш, дж та суфіксами -ськ-, -ств- м'який знак не пишеться", – пояснила Анастасія. А далі продемонструвала, що слова "камінчик", "уманський", "велетенський", "менший", "тонший", "промінчик" пишуться без м'якого знака після літери н.

Проте із цього правила є і винятки. Це такі слова як "женьшень", "Маньчжурія", "бриньчати" та "няньчити". Вони, всупереч правилу, пишуться із м’яким знаком.

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