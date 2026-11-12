"Учитель не зобовʼязаний згоріти, щоб іншим було світло". Освітянка поділилася криком душі через втому педагогів

Вчителька початкових класів Анастасія Шурару поділилася криком душі через втому педагогів, яка виникає не через кількість проведених уроків, перевірених зошитів або заповнених таблиць. За словами шкільної викладачки з подібним вигоранням стикаються ті, хто задовго віддавав себе іншим.

Про це педагогиня написала у дописі в Facebook. Вона зауважує, найбільше вчителів виснажує необхідність бути сильним, адже вони не мають права втомитися, роздратуватися, підвищити голос, помилятися або вимагати занадто багато від дітей.

"Щоранку він іде до школи. Усміхається, вітається, пояснює, повторює. Навіть тоді, коли наперед знає, що частина класу його не слухатиме. Коли замість зацікавлених очей побачить байдужість, замість запитань – розмови, а замість спроб розібратися – звичне: "А навіщо нам це потрібно?" Але найбільше виснажує навіть не обсяг роботи. Найбільше виснажує постійна необхідність бути сильним. Ти не маєш права втомитися, бо діти потребують уваги. Не маєш права роздратуватися, бо треба бути педагогічно тактовним. Не маєш права підвищити голос, бо хтось може поскаржитися. Не маєш права вимагати надто багато, бо дитині може бути некомфортно. Не маєш права помилятися, бо ти ж учитель!", – написала Шурару.

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Натомість про вчителів ніхто не дбає. А колись улюблений предмет стає ще одним пунктом у списку обовʼязків, а вигорання приходить непомітно. Освітянка підкреслює, що педагоги не можуть самотужки компенсувати байдужість батьків, відсутність мотивації в дитини, проблеми виховання, недоліки освітньої системи та бути відповідальними за все.

Вона зауважує, що найчастіше вчителі починають звинувачувати себе й шукати помилки в роботі, проте вони не мають "згорати", щоб створити умови для інших.

"І, мабуть, найсумніше в цій історії те, що вчитель часто починає звинувачувати самого себе. Шукає помилки у своїй роботі, сумнівається у своїх здібностях, думає, що став недостатньо добрим педагогом. Хоча, можливо, він просто надто довго працював на межі власних можливостей. І якщо ми хочемо бачити в школах учителів, які люблять свою справу, варто нарешті зрозуміти одну просту річ: учитель не зобов'язаний згоріти, щоб іншим було світло", – пише Шурару.

Вона підкреслює, що не можна постійно вимагати від вчителів терпіння, мудрості, витримки і натхнення, нічого не даючи натомість. На її думку, дивно очікувати забезпечення психологічного комфорту дітям, коли ніхто не цікавиться станом самих педагогів.

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