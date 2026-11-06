Українка шокувала умовами у приватному дитсадку Франції за 500 євро на місяць: директорка як прибиральниця, брудні туалети і шезлонги замість ліжок. Фото і відео

Мама чотирьох доньок Анна Крилова-Тодурова показала який вигляд мають приватні дитячі садки у Франції, де перебування коштує 500 євро (понад 25 тисяч гривень) на місяць. Так, за словами українки, у закладах освіти старі брудні приміщення, в туалетах на унітазах відсутні кружки та жахливі умови в їдальнях.

У дописі в Instagram жінка зазначає, що в одному із дитсадків малюки не мають приватності, адже туалет прохідний: з одного боку – коридор, а з іншого – вхід в їдальню. Коли батькам проводили екскурсію, одна дитина саме була у вбиральні, що порушувало її приватність.

"Таке враження, що діти – це тварини і з ними можна поводитись як зі свинями. Брудні старі приміщення з жахливими ванними кімнатами, унітазами, на яких відсутні кружки та жахливі столові. Як ці манюні ходять в брудний туалет? Сідають на холодні унітази без кружка? Не мають ніякої приватності під час таких важливих справ, але в одній школі туалет був прохідним: з однієї сторони коридор, з іншої вхід в їдальню", – поділилася українка.

За її словами, діти сплять на шезлонгах замість ліжок у приміщеннях без вікон. Крім того, вартість харчування складає 4,50 євро на день, на які, за словами жінки, у Франції неможливо нагодувати корисною їжею.

Туалет у приватному дитсадку Франції. Джерело: Instagram / Анна Крилова-Тодурова

Ліжка у приватному дитсадку Франції. Джерело: Instagram / Анна Крилова-Тодурова

Водночас Крилова-Тодурова зазначає, що справляють неприємне враження і директори закладів освіти, які нагадують прибиральниць, адже приходять на роботу без макіяжу або з брудним волоссям.

Який вигляд має приватний дитсадок у Франції

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"Я познайомилась з трьома директорами. Не хочу нікого образити, але наші жінки, які займають подібні посади виглядають так, що на них не можна надивитися. А чому? Щоб батькам та діткам було приємно з ними спілкуватися. Щоб одразу було зрозуміло, що це – пані директорка. Навіть я не дозволяю собі приходити на роботу без макіяжу або з брудною головою. Коли до нас виходили директори у Франції, я думала, що це прибиральниця, яка зараз нас проведе до директора. Незграбний одяг, запах поту, відсутність будь-якої доглянутості", – поділилась жінка.

Кімната у приватному дитсадку Франції. Джерело: Instagram / Анна Крилова-Тодурова

Який вигляд мають приватні д... Джерело: Instagram / Анна Крилова-Тодурова Розгорнути

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