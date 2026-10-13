Українка віддала двох доньок до школи в Каталонії і назвала факти, які її здивували: майже все це є в Україні

Українська мама двох школярок Катерина Філатова розповіла про цікаві факти у школі Каталонії (автономної спільноти у складі Іспанії). Так, наприклад, діти починають ходити до закладу у три роки, хоча це вважається дошкільною освітою, а обовʼязкова починається з 6 років, коли хлопчики та дівчатка йдуть у перший клас.

Про це жінка розповіла в дописі в Instagram. З трьох років діти вивчають мову, математику, музику, психомоторику, творчість, а також пізнання себе й навколишнього світу. У 5 років до занять додаються читання й письмо, англійська, музика, бібліотека, а також хлопчикам та дівчатам проводять мовні та математичні ігри. Вже у такому віці у дошкільнят є розклад уроків.

Ілюстративне зображення. Діти на уроці. Джерело: Pexels

Для трирічок у закладі діє офіційний адаптаційний період протягом першого тижня.

"Для І3 у нашій школі офіційний адаптаційний період тривав перший тиждень. Але Уля досі плаче, тому ми рухаємося повільніше. І мені дуже подобається, що школа не сказала: "Тиждень минув – тепер залишайте до кінця дня". Зараз я забираю її приблизно о 12:00-12:30, йдемо в її темпі", – ділиться Філатова.

Уроки починаються з 9 ранку і тривають до 14:00. З собою діти беруть ланч-бокс і воду. Після занять є шкільна їдальня, також доступні ранковий прийом дітей та позашкільні заняття. В усіх дошкільнят спільне подвірʼя. Територія школи закрита, а вхід через охорону. Для того, щоб забрати дитину, потрібно це зафіксувати, вказавши свої дані.

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"А зранку біля школи часто є поліція: регулюють рух машин і допомагають дітям переходити дорогу", – розповідає Філатова.

По суботах у закладі працює українська школа, де діти знайомляться знайомляться з українською мовою, культурою та традиціями.

Державна школа безкоштовна, проте батьки все одно мають витрати. Наприклад, потрібно робити внески за навчальні матеріали для дошкільнят, 90 євро (понад 4 500 гривень) на рік. Окремо оплачуються їдальня, гуртки та деякі додаткові послуги.

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