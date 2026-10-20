Українці часто кажуть "підняти крик", але це помилка: як правильно
На багатоголосий шум українс...
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Коли у публічному місці стається якась халепа чи трапляється конфлікт, це практично завжди супроводжується неабияким шумом. Хтось скаже, що в такій ситуації "піднімається крик", але з точки зору української мови таке формулювання не можна назвати вдалим.
На це, зокрема, вказує словник "Мова – не калька". Він називає дане словосполучення бездумним копіюванням російського відповідника. Росіяни справді кажуть в таких випадках "поднять крик". OBOZ.UA розбирався, як краще замінити цей вислів.
Тлумачення слова "галас".
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Шум, який ми чуємо, коли одночасно голосно розмовляють одразу кілька людей, українською мовою має особливу назву. Таке безладне звучання ми називаємо словом "галас". Звісно, є у нього й кілька яскравих синонімів:
- гамір;
- буча;
- гук;
- репет;
- ґвалт;
- шум;
- крикнява;
- гармидер;
- рейвах;
- тарарам;
- калабалик.
Більшість із них можна сміливо поєднувати з дієсловом "здіймати". Це синонім до "піднімати", але який при цьому має додаткове особливе значення – підвищувати рівень чогось, посилювати якість, тон тощо.
Отже, у випадку, коли всі намагаються одне одного перекричати, кажемо:
- здійнявся галас / шум / крик / репет / ґвалт / гамір / рейвах / тарарам / калабалик / буча
а також:
- стояв крик / галас / репет / крикнява тощо;
- наробити галасу / тарараму / репету / шуму / гармидеру.
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