Укриття в школах і дитсадках відкриють не для всіх: кого стосуються нові правила

Кабінет Міністрів України оновив правила використання захисних споруд у закладах освіти. Першочерговий доступ до укриттів у школах матимуть учні та працівники. Водночас після завершення уроків сховище повинно залишатися доступними для всіх громадян.

Міністерство внутрішніх справ пояснило, як діятимуть правила користування укриттями у школах та чим відрізнятимуться для дитячих садків. Зокрема, місцева рада може ухвалити рішення щодо одночасного користування сховищем як учасниками освітнього процесу, так і інших громадян. Проте у такому разі для них передбачають окремі приміщення.

Укриття в дитсадках будуть н... Джерело: Скриншот Розгорнути

Для укриттів дитсадках передбачений інший порядок – захисні споруди призначені лише для учасників освітнього процесу.

Освітня омбудсменка Надія Лещик в інтервʼю Еспресо підтвердила відповідну інформацію, проте звернула увагу на певні особливості. За її словами, у громадах ситуація зі сховищами різна. Наприклад, подекуди поруч зі школою є інші укриття, якими можуть користуватись мешканці. А є громади, де шкільне укриття – єдине для певної території. Посадовиця зауважила, що директори шкіл часто скаржаться на конфлікти з мешканцями.

"Є скарги директорів щодо того, що мешканці через тривалі повітряні тривоги перед освітнім процесом перебувають в укритті, й працівники закладу освіти не можуть просити мешканців покинути укриття, адже тривога не завершилася, але до закладу приходять діти, які мають зайти в це укриття та розпочати освітній процес", – розповіла Лещик.

Скільки українських шкіл не мають укриттів. Джерело: Telegram Іван Федоров

За її словами, проблема також у тому, що люди залишають по собі сміття, часто вночі облаштовують собі місця для сну, але потім не прибирають їх за собою. У періоди відключень світла за ніч мешканці розряджають зарядні станції, які стоять в шкільному укритті

"Після перебування мешканців необхідно прибрати та провести дезінфекцію укриття. Ставки прибиральниць розраховуються з площі закладу освіти, але площа укриття туди не включена. Шкільні прибиральники, звісно, прибирають. Водночас, аби у цих мешканців десь було поруч доступне й обладнане безпечне укриття, вони б туди ходили", – додала омбудсменка.

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