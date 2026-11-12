"Уроки перериваються сиренами, але є відчуття, що освіта має значення": історія британського вчителя, який викладає в Україні

Британський учитель Ніколас Тротт, який переїхав працювати в Україну під час повномасштабної війни, розповів, як йому доводиться проводити уроки. Педагог поділився досвідом роботи, яку переривають повітряні тривоги, ти, як переживає відключення світла та опалення і описав, як сильно захоплюється стійкістю українських дітей.

Про свій досвід Тротт в інтерв’ю для видання International Schools Today. За словами вчителя, він перебрався до Києва у серпні 2024 року та почав працювати у Британській міжнародній школі в Україні (BISU). Він є викладачем початкових класів, а також веде уроки театрального мистецства для учнів різного віку. Крім того, педагог співпрацює з філією закладу в Дніпрі: проводить онлайн-заняття та час від часу приїжджає туди особисто.

Раніше Тротт працював лише у Великій Британії. Рішення переїхати до України було для нього не просто черговою можливістю викладати в міжнародній школі. Ще до переїзду він почав вивчати українську мову, а згодом захопився країною, її людьми та культурою. "Я хотів бути частиною школи, яка не просто забезпечує дітей освітою, а робить це з певною метою, стійкістю та відданістю справі в надзвичайно важливий для України період", – пояснив Тротт.

Ніколас Тротт проводить урок... Джерело: internationalschoolstoday.com Розгорнути

Одним із найскладніших випробувань за час роботи в Україні він назвав зиму. Після російської атаки на місцеву теплоелектростанцію вчитель протягом двох місяців жив без опалення. При цьому температура за вікном опускалася приблизно до мінус 20 градусів. До того ж упродовж більшості днів електроенергію вимикали на строк до 22 годин. У цей період Тротту доводилося покладатися на допомогу школи. Він заряджав на роботі павербанки, а також приймав підтримку від колег та інших людей.

Ще однією суттєвою відмінністю від роботи у Великій Британії для британського вчителя стали повітряні тривоги. Коли лунає сирена, уроки перериваються, а учні та вчителі переходять до підземного паркінгу, де намагаються якомога спокійніше продовжувати навчання. "Це створює зовсім іншу атмосферу, ніж викладання у Великій Британії, але водночас демонструє стійкість учнів. Тут справді відчувається, що освіта має значення і що саме продовження шкільного життя вже є важливим", – зазначив педагог.

Особливо Тротта вражають учні, які, попри війну, не втрачають бажання вчитися, усміхатися й залишатися дітьми. Він пригадав ранки, коли його підопічні приходять до школи після ночі повітряних тривог і вибухів, хоча багато хто з них майже не спав. "Але вони все одно приходять усміхнені, готові навчатися, спілкуватися, брати участь у заняттях і пробувати знову. Таку силу важко описати словами", – поділився вчитель.

Серед найяскравіших моментів роботи в українській школі він також згадав розвиток театрального напряму. Оскільки раніше Тротт сім років працював актором, йому особливо приємно знайомити учнів зі сценічним мистецтвом, допомагати їм розвивати впевненість, голос і творчі здібності. За його словами, деякі діти, які спочатку соромилися виступати, поступово почали вільніше висловлюватися, виступати перед аудиторією та отримувати задоволення від уваги.

Говорячи про життя в Україні, Тротт зізнався, що Київ і Дніпро не дають йому нудьгувати. Він відзначив доброзичливість людей, українську кухню та особливу атмосферу міст. Серед щоденних традицій, які справили на нього сильне враження, назвав хвилину мовчання о 9:00. "Хоч би чим займалися люди, усе на мить зупиняється, щоб згадати тих, хто віддав життя, служачи країні. Це невеликий щоденний жест, але дуже промовистий", – розповів британець.

Він також зауважив, що іноземців може здивувати те, наскільки звичайним водночас буває повсякденне життя в Україні. Попри реальну небезпеку російських атак, люди ходять на роботу, зустрічаються з друзями, відвідують ресторани та водять дітей до школи.

Серед особливостей української культури Тротт відзначив гостинність, почуття гідності та національну гордість, особливо коли йдеться про мову, музику, традиції та одяг. Він навіть пожартував, що іноземним учителям варто бути готовими придбати вишиванку вже протягом першого місяця в Україні.

Не менш важливою, на думку Тротта, в таких умовах є гнучкість, адже плани можуть змінитися дуже швидко, іноді навіть за одну ніч. У таких обставинах педагогам потрібно зберігати спокій, пристосовуватися до нових умов і створювати для учнів відчуття стабільності. "Ви навчаєте дітей, які заслуговують на стабільність, можливості, радість і надію. І робите це разом із колегами, яким справді небайдуже те, чим вони займаються", – підсумував Тротт.

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