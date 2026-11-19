"Усі хочуть, щоб діти вчились у класі, але є обставини війни": Андрій Бутенко розповів, що столиця може перейняти у шкіл Київщини

Міністр освіти та науки України Андрій Бутенко розповів, що школи Київщини дали раду навчанню в умовах частих повітряних тривог і обстрілів на порядок краще, ніж столиця. Водночас, він підкреслив, що заклади освіти були в однакових безпекових умовах.

В інтервʼю Суспільному посадовець зазначив, що в обласних укриттях шкіл адміністрації організували робочий простір. Зокрема заклади розмістили перегородки, щоб діти не заважали один одному поки в них проходять уроки. До того ж, навчання відбувається у дві зміни, тоді як у багатьох школах Києва школярі просто сиділи у сховищі, гралися й чекали завершення повітряної тривоги.

Як проходить навчання у школ... Розгорнути

"Київська область дала раду новим умовам на порядок краще за місто Київ, хоча вони були в тих самих безпекових умовах. Коли у сховищі – не якомусь ідеальному підземному сховищі з картинки, але вже з організованим робочим простором – стоять якісь перегородки, щоб діти один одному не заважали, в них іде урок і вони знають, що в другу зміну прийдуть сюди шості класи. А в багатьох школах Києва діти просто сиділи у сховищі, гралися й чекали на завершення повітряної тривоги, бо недостатньо місця, щоб посадити всіх", – сказав Бутенко.

Він також зауважив, що батьки мають розуміти реальну ситуацію, адже всі хочуть, щоб діти навчались очно, проте є обставини війни, які змушують передусім подбати про безпеку.

Діти в укритті. Джерело: Дніпровська міська рада

За словами посадовця, у перші тижні масованих обстрілів Київ мав величезні проблеми з організацією навчання, адже у багатьох школах був хаос, коли діти бігали вгору-вниз через тривоги. Саме тому освітнє відомство запропонувало давати батькам зрозумілий алгоритм дій хоча б на тиждень. Крім того, заклади мають передбачити чітке розміщення школярів в укритті на час уроків, а ті, що вчитимуться дистанційно, не повинні дізнаватися про це зранку.

"Ми передбачили, що школи повинні мати сценарії на випадок зміни обставин – приміром, посилення обстрілів чи роботи без електрики. Остаточне рішення ухвалюють лише управління освіти й керівництво школи", – підкреслив міністр.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чому, на думку Бутенка, не потрібно оцінювати знання школярів за результатами НМТ.