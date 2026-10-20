В одному з міст України скасували осінні канікули

Коли будуть осінні канікули у 2026 році.

У Кам’янець-Подільській громаді змінився графік осінніх канікул. Відтак, їх перенесено з 26 жовтня, на 14 грудня 2026 року.

Таке рішення зумовлене необхідністю раціонального використання енергоресурсів, забезпечення стабільного освітнього процесу та врахування поточної безпекової ситуації. Про це повідомила Камʼянець-Подільська міська рада.

Графік навчання в українських школах

"Перенесення канікул дозволить максимально використати сприятливі погодні умови жовтня та листопада для навчання, а також зменшити споживання теплової та електричної енергії в період зимового похолодання", – йдеться у повідомленні.

Відповідні рішення ухвалені педагогічними радами закладів освіти громади в межах їхньої автономії, передбаченої Законом України "Про повну загальну середню освіту". Навчання у жовтні та листопаді триватиме у звичному режимі відповідно до затверджених розкладів. Про тривалість канікул, дату їх завершення та відновлення навчання адміністрації закладів освіти повідомлять додатково через класних керівників та електронні журнали.

Коли будуть осінні канікули. Джерело: Freepik

Нагадаємо, в Україні навчальний рік проходитиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027-го. І семестр розпочався 1 вересня і продовжиться до 23 грудня 2026 року, ІІ семестр – з 11 січня до 28 травня 2027-го.

Водночас у Києві осінні канікули рекомендовано провести з 26 жовтня до 1 листопада, зимові – з 24 грудня до 10 січня, весняні – з 22 до 28 березня. Для учнів перших класів передбачені додаткові канікули з 15 до 21 лютого.

28 травня школи, за рекомендацією, можуть провести свято Останнього дзвоника. З 31 травня до 30 червня заклади можуть організовувати компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат, індивідуальні та групові консультації, проєктну діяльність, навчальні екскурсії, роботу гуртків та інші заходи в межах освітнього процесу.

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