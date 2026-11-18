"У школі таке не розповідали". Популярний учитель вразив мережу поясненням, що таке високосний рік

Чому раз на чотири роки в календарі з’являється додатковий день і звідки взялася традиція рахувати час саме так? Відповідь на це запитання дав учитель інформатики та фізики з Києва Руслан Циганков.

Відео, як він розповідає цю тему учням, педагог опублікував у своєму акаунті в TikTok. А користувачі в коментарях зізналися, що вперше почули таке пояснення, хоча давно закінчили школу.

Циганков розповів, що Земля робить повний оберт навколо Сонця приблизно за 365 днів, 5 годин і 48 хвилин. Однак у звичайному календарному році враховують лише 365 днів. Через це щороку залишається майже шість годин, які поступово накопичуються.

Як пояснив учитель, якби цю різницю не компенсували, календар дедалі більше розходився б із природними сезонами.

"Якби так було десятиліттями, століттями, то ми б Новий рік святкували б у червні", – сказав Циганков. Саме через це, за його словами, і запровадили високосний рік: раз на чотири роки до календаря додають ще одну добу – 29 лютого. Так компенсують години, які накопичилися за попередні чотири роки.

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Історично високосний рік з’явився ще в календарі Юлія Цезаря. У 45 році до нашої ери запрацював юліанський календар, реформу якого провели за порадою астронома Сосігена Александрійського. Саме тоді запровадили правило додавати один день кожні чотири роки. Згодом календар уточнили: у 1582 році папа Григорій XIII запровадив григоріанську реформу, яка допомогла виправити накопичену похибку.

Один із коментаторів доповни... Джерело: Скриншот Розгорнути

Водночас учитель не став детально пояснювати, що відбувається із залишком хвилин, які не набігають до повної доби за чотири роки. Це уточнили вже самі користувачі в коментарях. Один із них звернув увагу, що в григоріанському календарі діють додаткові правила: роки, які діляться на 100, зазвичай не є високосними. Виняток – ті, що діляться на 400. Саме тому 1900 рік мав 365 днів, а 2000-й – 366.

Раніше OBOZ.UA публікував пояснення Циганкова, чому люди часом б’ють одне одного струмом.