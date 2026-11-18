В Україні розпочався набір на "зимовий вступ": які виші у списку та хто може подати заяву

Вступники, яким потрібна додаткова підготовка до національного мультипредметного тесту (НМТ), зможуть пройти нульовий курс в українських закладах вищої освіти. Заняття для першої хвилі набору мають розпочатися наприкінці листопада або на початку грудня 2026 року. Участь у "зимовому вступі" беруть 94 університети. Точні дати й умови участі виші оприлюднюють на своїх сайтах.

Про це повідомило Міністерсто освіти та науки на офіційному сайті. Можливість передбачена, зокрема, для військових, ветеранів, вступників із тимчасово окупованих територій і територій активних бойових дій. Нульовий курс допомагає надолужити освітні втрати та підготуватися до вступу до українського університету. Минулоріч на навчання подали понад дві тисячі заяв.

Як проходитиме підготовка

Курс триває від трьох до шести місяців, а вступники готуються до НМТ з української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір. На кожен із чотирьох тестів передбачено щонайменше 90 годин занять підготовки, яка може бути денною або дистанційною.

Заклади можуть зараховувати слухачів один або два рази на рік, але не пізніше 1 грудня та/або 1 березня.

Хто може подати заяву

Подати заяву можуть громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобувати в поточному навчальному році та належать до однієї з категорій, серед них:

жителі тимчасово окупованих територій, територій активних або можливих бойових дій, які не змогли взяти участь у вступній кампанії 2026 року;

люди, яких було позбавлено особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення;

люди, звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року;

військовослужбовці, які мають можливість і бажання навчатися та письмову згоду командування;

українці, які повернулися з-за кордону;

українці, які перебувають за кордоном;

ті, хто зареєструвався на НМТ і не з’явився на тестування, якщо вони не належать до жодної з перших п’яти категорій у цьому переліку;

ті, хто неуспішно склав НМТ і планує ще раз взяти участь у новій вступній кампанії;

учні й студенти останнього року навчання в закладах загальної середньої, професійної та фахової передвищої освіти.

Як подати заяву

Для того, щоб подати заяву, необхідно, обрати заклад освіти, знайти на офіційному сайті розділ "зимовий вступ". Заповнити електронну заяву на сайті, обрати форму навчання й предмет на вибір, а також вказати джерело фінансування.

Хто може отримати державний грант на нульовий курс

Слухачі денної (очної) форми підготовки з перших чотирьох категорій у переліку вище можуть претендувати на державний грант, який повністю або частково покриє вартість навчання на нульовому курсі. Грант можна отримати один раз. Його розмір – до 3 000 грн за місяць навчання.

Якщо грант покриває повну вартість курсу, навчання буде безоплатним. Якщо грант покриває частину вартості, решту потрібно сплатити самостійно.

Заклади, які беруть участь в експериментальному проєкті, забезпечують місця в гуртожитках слухачам денної форми, які не мають постійного місця проживання там, де розташований заклад.

Для слухачів перших чотирьох категорій із переліку вище також передбачено компенсацію витрат на гуртожиток до 800 грн на місяць.

Якщо слухачі не отримують інших виплат із державного бюджету, їм також передбачена щомісячна (споживча) допомога на базові потреби в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня відповідного року.

Вступники, які виконали навчальний план і успішно склали випускні іспити з усіх предметів курсу, отримають 15 додаткових балів до конкурсного бала за умови, що в рік отримання свідоцтва випускник вступає до того самого закладу, де пройшов підготовку, на спеціальність з особливою підтримкою держави.

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