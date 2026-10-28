В Україні запропонували провести Національну контрольну з математики: що відомо

Секретарка Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа запропонувала провести Національну контрольну з математики. Вона вважає, що подібний флешмоб для українців має проходити в День науки (відзначається щороку у третю суботу травня).

Таку ініціативу посадовиця озвучила під час засідання Комітету. Підтримав її і міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Він вважає ідею вартою обговорення за прикладом Радіодиктанту національної єдності, який проходить в День української писемності та мови.

"Ми вчора гарно країною написали національний радіодиктант. Я звертаюся до комітету і до міністерства, збираюся звернутися з листом до Суспільного. Я вважаю, що на День науки нам варто написати Національну контрольну з математики", – сказала Піпа.

Зі свого боку Бутенко сказав, що ідея цікава і варта обговорення.

"Думаю, це буде не так яскраво, але це буде точно резонансно", – сказав міністр освіти.

Він також іронічно додав, що боїться появи контрольних з хімії, фізики і біології після такої ініціативи.

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