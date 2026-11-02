"Вам не дадуть медаль за те, що "згоріли" на роботі": вчителька дала колегам поради, які не почуєш на педраді

Вчителям не варто жертвувати власним здоров’ям заради роботи, боятися чужої думки і брати на себе обов’язки, які не входять до їхніх посадових вимог. Такі поради, "які не почуєш на педраді", дала колегам шкільна викладачка англійської мови на ім’я Катерина.

Відповідне відео вона опублікувала у TikTok. І перш за все педагогиня закликала колег не вдавати із себе героя і не ходити на роботу хворими. "Не треба приходити в школу з температурою, проводити уроки без голосу й тягнути на собі все, що можна. Ви не отримаєте медаль за те, що згоріли на роботі. Максимум – ще одну задачу", – з іронією написала Катерина.

Друга її порада – не перейматися надмірно тим, що скажуть інші. "Не провели захід, не ідеально оформили кабінет, не відповіли батькам о 22-й – переживете. Ви не зобов'язані бути зручними для всіх", – пояснила вчителька.

Також Катерина нагадала, що вчителі не є безкоштовним ресурсом: у них є робочий час, вихідні та особисте життя. Після роботи людина має право відпочивати й нічого не робити. "І якщо система тримається виключно на тому, що вчитель постійно ще трошки потерпить, можливо, проблема не у вчителі", – підсумувала вона.

До списку додали також порад... Джерело: Скриншот Розгорнути

А ще у коментарях до відео додали четверту пораду, яку сама Катерина назвала найголовнішою. Це порада казати "ні", якщо завдання не стосується посадових обов’язків педагога.

Коментатори в цілому схвальн... Джерело: Скриншот Розгорнути

Загалом користувачі, які залишали коментарі, переважно підтримали вчительку. Дехто погодився, що педагогам варто навчитися відмовлятися від завдань, які не належать до їхніх посадових обов’язків. Водночас одна з коментаторок зауважила, що в умовах кадрового дефіциту в школах учителям часто просто нікому передати свої обов’язки: доводиться виходити на роботу навіть із температурою, хворими зубами чи невдовзі після операції.

В коментарях вказали і на кі... Джерело: Скриншот Розгорнути

Ще один коментатор звернув увагу на окремі труднощі, з якими, за її словами, стикаються вчителі-чоловіки: від них можуть очікувати участі в ремонтах, допомоги в організації заходів і навіть відмови від відпустки. І при цьому "мотивувати" зняттям відстрочки від армії.

Окремо на своє становище пос... Джерело: Скриншот Розгорнути

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