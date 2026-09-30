"Ваш пес на нашій соломі спав": що означає колоритний український фразеологізм

Кількість фразеологізмів в українській мові просто незліченна. І одна фраза, якою користуються всі, може виявитись лише частиною великого синонімічного ряду.

На це вирішила вказати філологиня та письменниця Катерина Лука. Вона веде в Instagram блог з порадами тим, хто бажає вдосконалити своє мовлення, і розповіла, що означає вислів "Ваш пес на нашій соломі спав" та з якою відомою приказкою збігається.

"Ви усі знаєте, як українці називають ну дуже далеких родичів. Найчастіше ми чуємо: "сьома вода на киселі" або "десята вода на киселі"", – почала Лука свій короткий урок. Їх вона назвала загальновживаними і порадила кілька яскравих та іронічних відповідників. Зокрема і вислів про пса та солому.

Запропонувала філологиня і такі варіанти:

Як чорт козі дядько.

Нашому тинові двоюрідний пліт.

Старої курки півня швагер.

Третє ребро від заду.

Отже, якщо тепер вам треба буде вказати на дуже далеку спорідненість із кимось, ви точно не розгубитесь.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що означає вислів "ходити з темними очима" і ще кілька цікавих українських фразеологізмів з дієсловом "ходити".