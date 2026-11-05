Вчителі беззахисні, між батьками і педагогами – глибокий розрив: освітній експерт розкритикував МОН через "страусину політику"

Колишній директор школи у Вінниці Олександр Козлов розкритикував Міністерство освіти і науки через "страусину політику" та формальні показники на реальний стан справ у школах. Так, за його словами, учні нерідко зіштовхуються з авторитарними методами, байдужістю або знеціненням їхньої особистості. Тоді як вчителі беззахисні перед агресією, демонстративним ігноруванням та втратою базової дисципліни в класі.

Про це освітянин написав у дописі в Facebook. Він також зазначає, що між вчителями і батьками спостерігається глибокий розрив. Адже останні сприймають школу не як партнера у вихованні та навчанні дитини, а як "сферу послуг" й висувають вимоги без бажання заглиблюватися в реалії педагогічної роботи.

Освітянин вказав на проблеми... Розгорнути

"Жодна реформа, цифрова платформа чи сучасне обладнання не працюватимуть у середовищі, де відсутня базова повага до людської гідності. Повернення поваги в центр освітнього процесу – це не просто педагогічне завдання, а питання збереження та розвитку нашої школи та суспільства. Подолання цієї кризи вимагає не просто чергового оновлення підручників чи чергових міністерських інструкцій, а докорінної зміни парадигми взаємин та визнання проблеми на державному рівні. МОН має нарешті відмовитися від страусиної політики та переключити увагу з суто формальних показників на реальний стан справ у закладах освіти", – пише Козлов.

Водночас вчителі бачать у батьках джерело додаткового тиску чи контролю, до чого додаються бюрократичні звіти, що створює атмосферу недовіри в педагогічних колективах. Усі ці фактори впливають на якість освіти дітей та спричиняють емоційне вигорання вчителів.

Освітній експерт зазначає, що на тлі цих проблем МОН вдає, ніби їх не існує й продовжує оперувати відірваними від життя індикаторами, звітами та формальними концепціями. Проте за словами Козлова, це лише поглиблює кризу, залишаючи школи віч-на-віч із накопиченими суперечностями.

Що не так з українською освітою. Джерело: Freepik

У звʼязку з цим, відбувається професійне вигорання й відтік найкращих вчителів, адже вони відчувають себе незахищеними і знеціненими. Крім того, спостерігається й формалізація навчання: педагог викладає матеріал за програмою, учень імітує присутність, а батьки контролюють оцінки. За словами фахівця, у такому середовищі реальний розвиток критичного мислення, творчості та особистісного зростання стає практично неможливим.

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