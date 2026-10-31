Вчителька назвала три українські твори, які "випередили світову класику": серед них – "Дівчина з ведмедиком"

Українська література значно цікавіша і прогресивніша, ніж про неї розповідають в школі. Довести це вирішила вчителька словесності Ярослава Кривенко.

У своєму TikTok вона опублікувала ролик, в якому розповіла про три твори українських авторів, які випередили світову класику. А також пояснила, яким всесвітньо відомим романам та п’єсам вони передували.

"Дівчина з ведмедиком" Віктора Домонтовича

Це роман був написаний у 1928 році – майже на 30 років за "Лоліту" Володимира Набокова. "Домонтович створив дуже нетипову для свого часу героїню Зину – інтелектуальну, провокативну, сексуально розкуту дівчину, яка наплювала на стереотипи задовго до того, як це стало світовим мейнстримом", – пояснила Кривенко.

"Поза межами болю" Осипа Турянського

Ця повість описує феномен "втраченого покоління", а Першу світову війну подає як суцільний психологічний жах. Письменник Осип Турянський створив її, перебуваючи в австрійському полоні у 1916 році. "Поза межами болю" була вперше опублікована у 1921 році, тоді як бестселер Ремарка "На Західному фронті без змін" з'явився лише у 1929 році. "Турянський написав свій твір на 13 років раніше і вже тоді показав війну не як героїчний сюжет, а як психологічну катастрофу людини", – сказала викладачка.

П’єси Леся Курбаса та Миколи Куліша

Два діяча Розстріляного відродження в тандемі створювали п’єси, в яких головний герой божеволіє від невідповідності своїх ідеалів та брутальної реальності. "Сама форма, гротеск та абсурдність того, що відбувається на сцені, стали початком європейського "театру абсурду" Семюеля Беккета та Ежена Йонеско, який підкорить світ лише після Другої світової війни", – додала Кривенко.

"Читайте українську класику, вона набагато цікавіша, ніж вам розповідали в школі", – підсумувала свій розбір вона.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як вчителька зарубіжної літератури спіймала школярів на неуважності через "Енеїду".