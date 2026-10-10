Вчителька не випустила 14-річну ученицю в туалет, бо не повірила, що в неї менструація: чим закінчився конфлікт

У США 14-річна школярка опинилася під загрозою дисциплінарного покарання після того, як учителька відмовилася відпустити її до вбиральні під час менструації. Про скандальний випадок розповіла мати дівчини.

Жінка детально переповіла всю історію в дописі на платформі Reddit. За словами матері, її донька-дев'ятикласниця добре вчиться, завжди дотримується правил і "має великі мрії". Однак їй мало не зіпсувала репутацію надміру сувора вчителька.

Конфлікт стався зранку на другий день менструації, коли виділення зазвичай особливо рясні і потребують більш ретельного контролю. "Вона сказала вчительці, що у неї менструація і їй терміново потрібно до туалету. Учителька відповіла "ні". Вона продовжила пояснювати, що просто зараз протікає через тампон і не хоче забруднити свої світло-сірі штани до кінця шкільного дня. Учителька знову відповіла "ні"", – описала ситуацію авторка посту.

Далі школярка, за словами її матері, запанікувала і все ж відлучилась до вбиральні самовільно, втім вклавшись у дозволені шкільні 5 хвилин. Коли дівчинка повернулася, учителька викликала її в коридор, заявила, що "не вірить їй", а також пообіцяла оформити дисциплінарне направлення, яке зазвичай оформлюють за використання штучного інтелекту або зловживання телефоном. Окрім того, вчителька зажадала електронного листа, в якому мати школярки підтвердила би факт менструації, що особливо обурило жінку.

Не бажаючи діяти зопалу, мати зателефонувала заступниці директора школи. Та вислухала історію і стала на бік родини. А також пообіцяла, що вчителька отримає покарання за надмірну суворість. Згодом стало відомо, що їй оголосили догану.

Зрештою дівчина та викладачка обговорили неприємну ситуацію та вибачились одна перед одною. "Як мама дівчинки, я намагалася навчити своїх дітей не вибачатися, коли вони не зробили нічого поганого. Але вона дуже мила дитина і почувалася винною за те, що вчинила, як їй здавалося, нешанобливо", – написала авторка Reddit.

Вчителька пояснила, що вчинила настільки суворо через те, що останнім часом деякі школярі стали зловживати правом вийти в туалет посеред уроку. Але пообіцяла переглянути свою політику і більше не перешкоджати "в екстренних ситуаціях".

"Мені б хотілося більшої крапки в цій історії після всього стресу, але я рада, що моя донька все ще почувається комфортно в школі", – завершила свій пост мама дівчинки. Наразі конфлікт вона вважає вичерпаним.

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