Вчителька української мови пояснила, як "хакнути" Радіодиктант 2026: що варто знати про стиль Артура Дроня

Перед Радіодиктантом національної єдності 2026 року варто повторити правила вживання тире й двокрапки у безсполучникових реченнях, оформлення прямої мови та написання власних назв. На це радить звернути увагу вчителька української та зарубіжної літератури, фіналістка Global Teacher Prize Ukraine 2026 Вікторія Концева.

Своїми порадами й аналізом стилю автора цьогорічного тексту Артура Дроня педагогиня поділилася в матеріалі порталу "Освіторія". Вона зізналась, що і сама планує писати диктант разом зі своїми учнями.

Стиль Артура Дроня

На думку Вікторії Концевої, тексти Дроня вирізняються чесністю, лаконічністю та розмовним стилем, що створює відчуття близької розмови з читачем. Автор часто спирається на власний досвід і пише в манері роздумів, тому цьогорічний диктант також може мати рефлексивний характер і незвичну синтаксичну будову.

Одна з упізнаваних рис стилю Дроня – парцеляція, тобто навмисний поділ одного за змістом речення на кілька коротких, інтонаційно самостійних частин. Наприклад: "Саме це я знаю. Бачив і відчував".

Під час диктанту важливо не сприйняти такі фрагменти як частини одного довгого речення й не пропустити крапки, зауважує Концева. Також у текстах Дроня трапляються риторичні запитання – їх оформлюють як звичайні питальні речення, ставлячи знак питання наприкінці кожного.

Вчителька літератури назвала... Джерело: Facebook / Артур Дронь Розгорнути

Що повторити перед Радіодиктантом

Тире й двокрапку в безсполучникових складних реченнях

Тире ставлять, зокрема, коли частини речення протиставляються, порівнюються, коли перша частина вказує на час або умову, а друга передає наслідок чи висновок. Наприклад: "От виростеш – зрозумієш".

Двокрапка потрібна, якщо друга частина пояснює або доповнює зміст першої чи називає причину. Часто між частинами можна подумки вставити слова "а саме", "що" або "бо". Наприклад: "Я зрозумів одне: поспішати нікуди".

Розділові знаки у складних реченнях

Концева радить звернути увагу на синтаксис складних речень і тренуватися чути інтонацію: вона допомагає розрізняти кому, тире й двокрапку. Водночас остаточний вибір знака залежить від будови та змісту речення.

Пряму мову та діалоги

Пряму мову можна оформлювати в лапках разом зі словами автора або як діалог, коли кожну репліку записують з нового рядка й починають із тире. Якщо пряма мова стоїть перед словами автора, після неї ставлять кому й тире, а слова автора починають з малої літери: "Зайчику, в тебе синдром головного героя", – сміялася вона.

Якщо слова автора стоять перед прямою мовою, після них ставлять двокрапку. Важливо також пам’ятати, що крапка в прямій мові зазвичай стоїть після закривальних лапок, а знаки питання й оклику – перед ними.

Вставні слова

У прозі Дроня трапляються, зокрема, слова "наприклад", "на щастя", "на жаль", "може". Подібні вставні слова виділяють комами.

Власні назви та запозичену лексику.

Готуючись до цьогорічного Радіодиктанту, варто пригадати правила написання географічних назв, імен та інших власних назв, а також іншомовних і розмовних слів. У текстах Дроня можуть траплятися незвичні словесні форми й іронічне передавання іншомовних, в першу чергу російських, слів українськими літерами – рускі, родітєлі, Кіріл, Сєрґєй Єсєнін.

Назви соцмереж.

Якщо назву вживають без родового слова, її пишуть українськими літерами, з малої букви й без лапок: "написала у фейсбуці", "знайшла відео на ютубі". Якщо є родове слово, назву пишуть з великої букви в лапках: "у мережі "Фейсбук"", "на платформі "Ютуб"".

Написання числівників

Учителька також радить повторити правила написання числівників, зокрема слова "пів". За новим правописом, у значенні половини і перед іменником у родовому відмінку однини його пишуть окремо – "пів яблука".

Як повідомляв OBOZ.UA Радіодиктант національної єдності українці писатимуть 27 жовтня. Цього дня відзначається День української писемності та мови. Початок диктанту об 11:00. Читцями цього року були обрані волонтерка та популяризаторка читання Даша Астафьєва та вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков