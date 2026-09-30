"Вчителя заганяють у правовий тупик": освітній експерт попередив про штрафи й позови через 35-хвилинні уроки

Ідея скорочувати тривалість шкільних уроків до 35 хвилин або самовільно змінювати їхній порядок у розкладі за "відчуттям втоми дітей" створює глибоку правову колізію та загрожує школам серйозними фінансовими санкціями. На це вказав учитель та освітній експерт Олександр Козлов.

На своїй сторінці у Facebook Козлов прокоментував заяву міністра освіти і науки Україні Андрія Бутенка, яку той зробив у кінці вересня. Чиновник тоді порекомендував вчителям орієнтуватись на стан дітей і за потреби змінювати тривалість уроку.

У відповідь на це Козлов зазначив, що намагання міністра підмінити чинну нормативно-правову базу урядовими закликами є прямим порушенням ч. 3 ст. 10 Закону України "Про повну загальну середню освіту", де безперервна навчальна діяльність для 5–12 класів чітко зафіксована на рівні 45 хвилин. Скорочення до 35 хвилин нормативно передбачене лише для першокласників, а для 2-4 класів межа становить 40 хвилин. Крім того, згідно із Санітарним регламентом, розклад занять є фіксованим режимом роботи закладу: будь-які корективи мають затверджуватися педагогічною радою та директором у складі освітньої програми ще до початку навчального року чи семестру, а не запроваджуватися ситуативно "на ходу".

За законом, вчителі не можут... Джерело: Pexels Розгорнути

Окремо освітній експерт наголосив, що самовільний обмін годинами між колегами підміняє поняття педагогічної автономії, оскільки загальношкільний розклад підлягає санітарно-гігієнічній експертизі щодо чергування складних і легких предметів. Проте найбільша загроза полягає у фінансово-юридичних наслідках для шкіл та педагогів.

"Головна небезпека полягає у тому, що жоден виступ чи інтерв'ю міністра не має юридичної сили для Державної аудиторської служби України або ревізорів фінансових органів. Якщо ревізори встановлять, що вчитель регулярно проводив 35 хвилин замість 45, а табелювався за повну ставку, це буде кваліфіковано як нецільове використання бюджетних коштів або зайво виплачена заробітна плата за невідпрацьований час. Відшкодовувати ці збитки до бюджету змушений буде керівник закладу або самі вчителі", – зауважив Олександр Козлов.

Експерт пояснив, що, згідно з нормативними актами, заробітна плата виплачується за астрономічну годину (60 хвилин), яка включає 45 хвилин викладацької роботи та 15 хвилин організаційно-педагогічної діяльності. Систематичне скорочення занять формує накопичувальний дефіцит навчального часу і під час перевірок трактується аудиторами як невиконання навчального плану в повному обсязі.

"Подібні заяви є не чим іншим, як спробою перекласти відповідальність за якість освіти на вчителя, одночасно заганяючи його в правовий тупик. Спроба діяти за принципом "на відчуття дітей" під час фінансової перевірки коштуватиме закладам освіти цілком реальних грошей і судових позовів", – підсумував експерт, закликавши освітян керуватися виключно чинними законами, а не публічними деклараціями.

Як повідомляв OBOZ.UA, приводом для критики стала заява міністра освіти і науки Андрія Бутенка, який висловив думку, що формальний режим занять не має значення за умови досягнення "програмних результатів", тому вчителі можуть скорочувати уроки до 35 хвилин або міняти їх місцями, якщо бачать втому учнів. Пізніше очільник МОН уточнив свою позицію, пояснивши, що його висловлювання не були обов'язковим до виконання наказом, а мали характер загальної рекомендації щодо розвантаження школярів.