Відповідь неочевидна: хитра головоломка з сірниками

Головоломки із сірниками залишаються популярними вже багато десятиліть. І це не дивно: звичайні дерев'яні палички відкривають чимало можливостей для створення різноманітних завдань на кмітливість. Особливий різновид таких головоломок – математичні рівняння, у яких потрібно виправити помилку, перемістивши лише один або кілька сірників. Дивіться зображення нижче.

Цього разу OBOZ.UA пропонує перевірити свою кмітливість на рівнянні, записаному римськими цифрами: VI – III = II. Якщо замінити їх звичними арабськими числами, отримаємо 6 – 3 = 2. Очевидно, що така рівність неправильна. Ваше завдання – пересунути лише один сірник, щоб зробити її математично правильною.

Виправте це рівняння, пересу... Джерело: scientificamerican.com Розгорнути

Для розв'язання доведеться вийти за межі звичного мислення та розглянути різні варіанти. Не зосереджуйтеся виключно на цифрах: знаки математичних дій також можна змінювати. Правильна комбінація може виявитися зовсім не там, де ви спочатку шукали.

Якщо знайти відповідь поки не вдається, скористайтеся підказкою: спробуйте уявити, як за допомогою одного сірника можна змінити математичний знак. Не поспішайте підглядати у готове розв'язання – дайте собі ще трохи часу на роздуми.

А ось і правильна відповідь. Щоб виправити рівняння, потрібно перетворити знак мінус на знак ділення, розташувавши сірник під кутом. У результаті отримаємо VI / III = II, тобто 6 : 2 = 3. А це вже правильна математична рівність, в якій все сходиться.

ВІдповідь на головоломку. Джерело: scientificamerican.com

Раніше OBOZ.UA публікував головоломку, в якій потрібно виправити рівняння 3 + 7 = 18, пересунувши всього один сірник.