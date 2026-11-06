Вхід за Face ID, квітковий магазин і місце для сну: українка, яка "вступила" до університету в Астані, показала його зсередини. Відео

Окремі корпуси для різних напрямків навчання, бібліотеки, спортивний комплекс із басейном, зони відпочинку, гуртожитки з гарним ремонтом і навіть квітковий магазин – такий вигляд має Назарбаєвського університету в Астані. Його показала українка Настя Антохів, яка побувала там на екскурсії.

Відео дівчина опублікувала в Instagram. За словами Насті, побачене в казахстанському виші настільки її вразило, що після екскурсії вона навіть захотіла вступити до цього закладу. Щоправда, згодом дівчина уточнила, що наразі це лише мрія, а не доконаний факт.

Першим, що здивувало українку, стала система доступу до університету: потрапити всередину можна за допомогою Face ID. А вже за дверима, зізнається Настя, вона відчула себе "ніби в якомусь американському університеті". Особливо її вразила простора алея на території кампусу.

Дівчина розповіла, що Назарбаєвський університет входить до 200 найкращих вишів світу. Для різних напрямків навчання тут облаштовані окремі корпуси, є бібліотеки, робочі простори та переговорні кімнати, які студенти можуть бронювати для зустрічей і дзвінків. Оскільки Настя працює онлайн, вона одразу почала придивлятися до зручних місць для роботи.

Водночас університет подбав і про відпочинок студентів: на території є спеціальні зони, консолі PlayStation та місця, де можна прилягти поспати між заняттями. Окремо українка показала спортивний комплекс із великим басейном, тенісними кортами та просторим спортивним залом. За її словами, їй сподобалася сама можливість легко поєднувати навчання та заняття спортом, не витрачаючи час на дорогу до інших локацій.

Не менше Настю здивувала інфраструктура кампусу. Тут працюють кафе, їдальні, магазини і навіть квіткова крамниця. Для студентів передбачені гуртожитки з сучасним ремонтом, а також лікарня. Тож мешканці кампусу можуть отримати практично все необхідне, не залишаючи території університету.

Окремо на території університету передбачене житло для викладачів, які приїжджають з-за кордону разом із сім'ями. Це окремі будинки, а для дітей таких працівників облаштували дитячий садок і школу. Навколо достатньо місця для прогулянок, а неподалік розташоване озеро у формі літери N.

Настя зізналася, що масштаб території її вразив настільки, що самостійно вона, ймовірно, не змогла б швидко зорієнтуватися. "Я вам клянусь, якби я тут сама ходила, я би вже сто раз заблудилась, тому що територія настільки величезна, що словами вам тут не передати", – поділилася дівчина.

Найбільше українці сподобалося, що в університеті продумали взаємозв'язок між усіма сторонами студентського життя: навчанням, роботою, спортом і відпочинком. Викладання тут відбувається англійською мовою, однак вступити до закладу непросто через високу конкуренцію.

Наприкінці Настя уточнила, що її слова про вступ до університету – поки що лише мрія. Вона з’явилась у дівчини після екскурсії, яку організувала їй подруга.

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