"Вона комусь не вгодила? Чому зміщується фокус із головного?" Артур Дронь різко відповів хейтерам Даші Астафʼєвої

Український письменник Артур Дронь відповів хейтерам щодо дискусії навколо Даші Астаф’євої, яка читатиме Радіодиктант національної єдності 2026. Він підкреслив, що суспільство відволікає увагу від головної мети всеукраїнського флешмобу. За його словами, диктант покликаний об’єднувати українців навколо мови, а не ставати приводом для суперечок і критики особистостей

Про це Дронь розповів у проєкті "Тепер головне" на Еспресо. Він вважає, що дискусії про те, чи гідна Даша Астаф’єва читати Радіодиктант, відсувають на другий план справжній сенс цієї ініціативи.

Стало відомо хто читатиме Радіодиктант. Джерело: Суспільне

"Радіодиктант читатиме медійна, популярна особа, яка закриває шалені збори для Збройних сил і підтримує армію, з 2022 року волонтерить, засновує і працює з додатком аудіокнижок, тобто це людина, яка дослівно створює аудіокнижки і популяризує українську літературу, і вона комусь не вгодила, так? Ну, проблема, мабуть, цих людей", – сказав письменник

Він наголосив, що Астаф’єва не лише популярна медійна особа, а й від початку повномасштабного вторгнення займається волонтерством, підтримує українське військо та популяризує українську літературу.

"Я тішусь, що читатиме Даша, тішусь, що цьогоріч читатиме Артур Пройдаков, один з кращих вчителів країни. Мав за приємність писати цей текст. Я вірю і в Артура, і в Дашу, і тримаю за них кулаки", – додав Дронь.

Даша Астафʼєва читатиме радіодиктант. Джерело: Скриншот

Він підкреслив, що Радіодиктант не є іспитом з української мови чи способом оцінити репутацію людей, які долучаються до неї. Водночас в умовах повномасштабної війни українцям особливо важливо мати спільні ініціативи, які дають змогу відчути зв’язок одне з одним. Радіодиктант, за його словами, об’єднує людей незалежно від того, де вони перебувають і наскільки добре знають правила української мови.

"Те, що має працювати, власне, на єдність, на об’єднання, наші люди додумуються навіть це використати для того, аби сваритися у фейсбуках. Ну, але треба зміщувати фокус уваги на те, для чого ця ініціатива взагалі є", – сказав письменник.

Як відомо Радіодиктант 2026 відбудеться 27 жовтня у День української писемності та мови. Цьогоріч вперше його читатимуть двоє – громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва та вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков. Текст Радіодиктанту знайде відгук у кожному серці. За словами Астафʼєвої, і ті, хто читатиме текст, і ті, хто його писатиме, плакатимуть. Крім того, громадська діячка поділилася, що відчуває хвилювання і свою частку відповідальності за таку справу.

Нагадаємо, Даша Астаф’єва відповіла на критику частини суспільства через те, що саме їй доручили провести Радіодиктант 2026 року. Серед основних претензій до неї – "не українське" ім’я, зйомки для Playboy, минуле спілкування російською мовою та кар’єра співачки й моделі. Вона зібрала найтиповіші закиди й відповіла на них з іронією, а місцями навіть із сарказмом.

Зокрема, частина коментаторів обурювалася її ім’ям і вважала, що для читання диктанту воно має бути більш питомо українським. "Наприклад, чому мене звати Даша, а не Одарка? Хіба це адекватно, питали люди, хіба ротом Даші можна промовляти такі питомі українські слова, як "дзиґа", "громовиця" та "таке чувство, що Бог нас за щось наказує"?" – написала вона. І пожартувала, що наступного року можна запросити натомість Джесіку.

Артур Дронь – український письменник, автор поетичної збірки "Тут були ми", книги прози "Гемінґвей нічого не знає" та "Лікарня Святого Пантелеймона", яка знаходиться в друці. У березні 2022 року Дронь приєднався до ЗСУ та служив у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Брав участь у бойових діях на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. У жовтні 2024-го отримав важке поранення та демобілізувався. Його книги присвячені темі військової служби, памʼяті загиблих героїв і власному досвіду проживання реальності в умовах війни.

Трансляція Радіодиктанту відбуватиметься на всіх ключових майданчиках Суспільного.

Минулого року автором диктанту під назвою "Треба жити!" виступила письменниця Євгенія Кузнєцова, а прочитала його народна артистка України Наталія Сумська.

Нагадаємо, Радіодиктант 2025 обурив українців через те, що акторка Наталія Сумська занадто швидко та без інтонацій читала текст. Саме тому учасники флешмобу звернулися до Суспільного Мовлення, яке організовує та проводить подію щороку, для того, щоб наступного року текст читав хтось із вчителів.

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