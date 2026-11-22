Ви можете злитися на дитину і не кричати: психологиня дала батькам просту пораду та пояснила, що таке "трикутник змін"

Батьки можуть відчувати гнів, роздратування, тривогу чи образу на дітей, але це не означає, що вони мають зриватися на крик або карати їх через власні емоції. Навчитися розпізнавати свої почуття й давати їм раду допомагає так званий "трикутник змін" – модель, яка пояснює, звідки беруться емоційні реакції та як повернути собі внутрішню рівновагу.

Що це таке і як це трикутник працює, розповіла психотерапевтка Гіларі Джекобс Гендель у матеріалі для видання Psychology Today. Вона пояснила, чому батькам важливо не придушувати негативні емоції, а вчитися їх розуміти, та навела приклад, як можна встановити межі для дитини, не зриваючись на неї.

Що насправді означає емоційна регуляція

За словами Гендель, емоційна регуляція – це стан, коли нервова система перебуває в рівновазі. Тоді людина може відчувати свої емоції, ефективно давати їм раду та будувати близькі та чуйні стосунки з іншими. У такому стані поведінка чи почуття дитини не сприймаються як загроза, а батьки зберігають здатність співчувати й цікавитися тим, що відбувається з нею.

Водночас виховання дітей регулярно порушує цю рівновагу, адже вони можуть пробуджувати в батьків дуже сильні почуття. Гендель зауважила, що і сама раніше вважала єдиним способом заспокоїтися придушення емоцій або спроби відволіктися від них. Цю думку поділяє чимало людей, адже нас не вчать розуміти власні почуття та правильно давати їм раду.

Однак мета полягає не в тому, щоб стати батьками, які ніколи не сердяться, не дратуються, не бояться і не почуваються пригніченими. Це неможливо, оскільки емоції закладені в роботі мозку і тіла, тож повністю позбутися їх не можна. До того ж придушення почуттів порушує роботу нервової системи, створює додаткове навантаження на психіку й організм, а отже, може посилювати тривожність і депресію.

Натомість психологиня радить навчитися розуміти свої емоції, розвивати емоційну усвідомленість і поступово опановувати способи їх опрацювання. Наприклад, якщо людина може розпізнати й назвати гнів, страх, сором, смуток чи розчарування, які відчуває, це вже стає першим кроком до емоційної рівноваги.

Такий підхід, наголошує Гендель, суттєво відрізняється від звички ігнорувати свої почуття і просто наказувати собі "заспокоїтися". Адже можна злитися, але не кричати; тривожитися, але не намагатися все контролювати; відчувати образу, але не карати за неї дитину. Так само можна сумувати, не замикаючись у собі, або розчаровуватися, не змушуючи дитину почуватися винною.

"Трикутник змін": орієнтир для емоційної регуляції

Інструмент "Трикутник змін",... Джерело: Hilary Jacobs Hendel Розгорнути

Одним із дієвих способів зрозуміти складні емоції та навчитися давати їм раду Гендель називає "трикутник змін". Це своєрідна карта емоційних станів, яку вона адаптувала на основі психотерапевтичного підходу AEDP та наукових досліджень емоцій.

Насамперед ця модель допомагає розібратися в основах емоцій і зрозуміти, як вони проявляються в психіці та тілі. Завдяки таким знанням люди можуть менше боятися власних почуттів і з більшою цікавістю досліджувати те, що відбувається всередині них.

Коли щось засмучує або дратує, психологиня радить звернути увагу на свій внутрішній стан і визначити, де саме ви перебуваєте на "трикутнику змін". Він має чотири основні зони.

У верхньому лівому куті розташовані захисні механізми , за допомогою яких людина уникає власних емоцій. Це може бути крик, відсторонення, прагнення все контролювати або вживання алкоголю – лише кілька прикладів того, як люди намагаються не стикатися зі своїми почуттями безпосередньо.

, за допомогою яких людина уникає власних емоцій. Це може бути крик, відсторонення, прагнення все контролювати або вживання алкоголю – лише кілька прикладів того, як люди намагаються не стикатися зі своїми почуттями безпосередньо. У верхньому правому куті – тривога, почуття провини та сором. Ці стримувальні емоції допомагають приглушувати базові почуття.

У нижньому куті "трикутника змін" розташовані сім базових емоцій . Саме одну з них людина може відчувати в конкретний момент.

. Саме одну з них людина може відчувати в конкретний момент. Четверта зона – стан спокою та рівноваги. Гендель описує його як відчуття справжнього себе. За словами психологині, саме в цьому відкритому до світу стані автентичного "я" варто проводити якомога більше часу.

Захисні механізми та стримувальні емоції приховують глибші базові почуття – гнів, смуток, страх, відразу чи радість. Коли людина називає свої емоції та визнає їхнє право на існування, вона робить перший крок до відновлення рівноваги.

Тому щоразу, коли емоційний стан виходить з-під контролю, мета полягає в тому, щоб пройти "трикутник змін" у зворотному напрямку: від захисних реакцій повернутися до відкритого стану автентичного "я", у якому людина здатна регулювати свої емоції.

Гендель радить наступного разу, коли вас щось засмутить або роздратує, не поспішати реагувати, а зробити паузу і запитати себе:

Що я зараз відчуваю?

Де саме в тілі я відчуваю цю емоцію?

Про що вона намагається мені сказати?

Чи є за нею інша, глибша емоція або потреба?

За словами психологині, така допитливість до власного стану допомагає створити простір між почуттям і дією. І саме цей простір може змінити те, як батьки виховують дітей.

Уміння користуватись "трикут... Джерело: Pexels Розгорнути

Як емоційна регуляція проявляється у повсякденному житті

Гендель пропонує уявити ситуацію: восьмирічна дитина відмовляється вимикати телевізор. Батьки відчувають, як напружується тіло, серце починає битися швидше, а в голові з’являється думка: "Чому ця дитина ніколи мене не слухає?"

У такому разі можна накричати: "Негайно вимкни телевізор!" А можна зупинитися й зробити паузу, звернувши увагу на власні почуття: "Я дуже злюся". Якщо прислухатися до свого гніву і спробувати зрозуміти, чому він виник і чого зараз бракує, можна помітити, що за ним ховаються інші переживання: "Я виснажена. Я почуваюся безсилою. Мені потрібна співпраця".

Сама ситуація від цього не зміниться: дитина все одно має вимкнути телевізор. Однак тепер батьки реагуватимуть свідоміше, а не просто даватимуть вихід емоціям.

Як пояснює Гендель, можна встановити ті самі межі, але не робити дитину мішенню для почуттів, із якими дорослий ще не впорався. У цьому й полягає емоційна регуляція. Замість того щоб кричати, психологиня радить спокійно забрати в дитини пульт, вимкнути телевізор і сказати: "Час перегляду телевізора закінчився".

Батькам теж потрібні навички керування емоціями

Гендель зауважила, що батьки приділяють багато часу тому, щоб навчити дітей розуміти свої почуття. Вони просять малечу висловлювати емоції словами, вчать робити глибокі вдихи, заохочують називати те, що діти відчувають, і заспокоюватися.

Однак самі дорослі також потребують цих навичок. Ба більше, один із найдієвіших способів розвинути емоційний інтелект дитини – працювати над власним. Коли батьки вчаться розуміти та опрацьовувати свої почуття, їм стає легше допомагати дітям робити те саме.

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