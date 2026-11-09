"Ви тільки солі на рани насипали!" Вчителька присоромила нардепів, які "дозволили" учням 10–11 класів довчитися у своїх школах

Рішення Верховної Ради дозволити учням 10–11 класів завершити навчання у рідних школах (навіть після їх реорганізації в гімназії) викликало хвилю обурення серед українців. Так, наприклад, педагоги вважають, що закон прийнятий занадто пізно, адже більшість дітей вже змінити заклади, а частина вчителів залишилися без роботи.

На цьому зауважила вчителька зарубіжної літератури Леся Сич у дописі в Facebook. Вона зауважує, що подібне рішення потрібно було ухвалювати влітку або навесні. Крім того, влада мала б спершу створити у кожній області хоча б один показовий ліцей, який би мав гуртожиток, укриття, сучасні навчальні класи тощо. Таким чином батькам і школярам показали б умови, які пропонуються у межах реформи старшої школи, яка почалася майже 10 років тому.

Ілюстративне зображення. Ста... Джерело: Скриншот Facebook Розгорнути

"Якби це зробили влітку, то батьки, діти і вчителі подякували б, а тепер ви всім тільки солі на рани насипали. Чому не можна було спочатку створити в кожній області хоча б один показовий ліцей: із гуртожитком, укриттям, сучасними навчальними кабінетами, спорткомплексом? І показати дітям та батькам, усьому суспільству: "Ось, подивіться, які умови ми пропонуємо. Підтримайте реформу". Щоб батьки й діти казали: "Робіть більше таких закладів! Хочемо, щоб наші діти теж могли отримувати якісні знання в достойних умовах". Нагадую: реформа почалася 10 років тому", – написала Сич.

Окреме обурення викликала поведінка деяких народних депутатів, які почали масово звітувати про ухвалення закону у соцмережах, намагаючись заробити політичні бали "заднім числом", коли основної шкоди вже завдано.

Як відомо, наприкінці жовтня парламент ухвалив законопроект №15082-д, згідно з яким, учні 10-11 класів зможуть довчитися у рідних школах, навіть якщо вони реорганізувалися у гімназії. Відповідно до реформи старшої школи, підлітки мають навчатися в окремих ліцеях: частина закладів стає гімназіями чи початковими школами, інші – академічними ліцеями.

Випускники шкіл навчатимутьс... Джерело: Скриншот Facebook Розгорнути

Досі в батьків не було чіткого правового механізму, який би дозволив нинішнім 10-11 класам залишитися у своїй школі. Напередодні Міністерство освіти і науки пропонувало три варіанти: лишитися, якщо заклад у майбутньому стане ліцеєм, долучитися до пілотування реформи, або піти до закладів профосвіти і фахової передвищої освіти.

Тимчасовий механізм, прийнятий парламентом, діятиме до кінця 2027-2028 навчального року. Якщо заклад реорганізували в гімназію, він має звернутися до органу ліцензування по ліцензію на профільну середню освіту. Така ліцензія дає школі право довести до випуску своїх нинішніх старшокласників. А от набирати нові класи за трирічною програмою Нової української школи заклад уже не зможе.

Водночас для тих школярів, які вже перейшли до інших закладів або вступили до пілотних ліцеїв, закон ситуацію не врегульовує, а питання повернення вирішуватиметься індивідуально. Для подібних випадків Міністерство освіти та науки готує розʼяснення.

Як відомо, з 1 вересня 2027 року десятикласники НУШ навчатимуться за трирічною моделлю, а ліцеї, які пілотують реформу з 1 вересня 2026 року, продовжать працювати в тому ж форматі, в якому розпочали.

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