"Ви йому акторську майстерність, він вам – фінансову грамотність". Мережу вразила історія про 6-річного школяра зі Швейцарії, який купує золото замість солодощів

Вчитель акторської майстерності пан Богдан поділився історією шестирічного школяра зі Швейцарії. За словами педагога, хлопець замість смартфонів і солодощів обрав витратити свої кишенькові гроші на золото.

Про це викладач з ніком neptushkin розповів у дописі в TikTok, який зібрав понад пів мільйона переглядів та майже 70 тисяч вподобайок. Зі слів вчителя, хлопчик мав 500 франків (майже 27 тисяч гривень). Школяр сказав педагогу, що хоче придбати злитки золота по кілька грамів й зазначив, що вже два роки відкладає кошти на це.

Коли ж педагог запитав, чому саме так він вирішив витратити гроші, учень відповів, що коли виросте, то вже буде багатим.

"Тобто батьки доклали зусиль, і сказали, що золото – стабільна валюта. І він вкладає в золоті злитки. Я кажу: "Який ти молодець. Мабуть, хочеш собі новий телефон купити, 500 франків не мало?". Він каже: "Ні, я хочу собі купити кілька золотих злитків маленьких, по граму. Я коли стану дорослим, я буду багатим", – розповів пан Богдан.

Він додав, що у подібних випадках визначається різниця у менталітеті та вихованні. У коментарях користувачів мережі захопила історія з хлопчиком і вони зазначали, що у свої шість років він може викладати уроки фінансової грамотності.

Українців вразив 6-річний швейцарець. Джерело: Скриншот

Водночас інші порівнювали умови життя у Швейцарії та Україні й казали, що у дітей за кордоном частіше батьки забезпечують потреби в іграшках, солодощах і техніки відповідно до віку, тоді як в нашій країні наявність електроенергії – вже досягнення. А хтось казав, що ставши дорослим і досі мріє про солодощі і новий телефон, адже у дитинстві грошима були листочки з дерев.

Мережу вразив швейцарський школяр. Джерело: Скриншот

"Бо ті діти не голодні, а ми мріяли про жувальну гумку, мені 45"

"Мені 36 і я до сих пір думаю про ноутбук, телефон і солодощі".

Українців вразила фінансова... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Це різниця в забезпеченні і освіті . В нас наявність електрики вже досягнення. Дитина в 6 років ходить на курси акторської майстерності. Ще питання – в нього є дитинство?"

"А тепер порівняйте 500 франків і 500 гривень".

Мережу здивувало мислення шв... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Це не мислення, це означає, що його потреби у вигляді іграшок, солодощів і техніки відповідно до віку задовольняють батьки. Тому він може відкладати гроші, і перед ним не постає питання, чи купити те, чого йому бракує. На відміну від нашого дитинства".

Українців вразив швейцарський школяр. Джерело: Скриншот

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