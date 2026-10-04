Вибачити Миколу чи Миколі? Запамʼятати допоможе просте правило

До вас прийшов знайомий Микола і перепросив за заподіяну прикрість. Щоб залагодити конфлікт, ви вибачите Миколу чи Миколі? А з точки зору української мови правильним є лише один варіант.

Плутанина у відмінках тут виникла, авжеж, через вплив російської. OBOZ.UA погортав словники, щоб розібратись, як же правильно.

Щоб не зробити у цій конструкції помилку, вживати потрібно давальний відмінок – "кому?", "чому?" Тобто вибачати провину ми будемо Миколі. "Вибачити Миколу" – це калька з російського "простить Николая", її краще уникати.

Правописний словник радить в... Джерело: Скриншот Розгорнути

Але як запам’ятати правильну форму? Тут нам на допомогу прийде один із синонімів дієслова "вибачати" – "дарувати". Після нього навряд чи хтось скористається іменником у неправильному відмінку. Отже, якщо прощення своє ми даруємо, то робимо ми це саме комусь, а не когось. Такий збіг і допоможе запам’ятати правильну форму іменника у даному словосполученні.

До речі, хоча в українській мові здебільшого прийнято просити пробачення за щось, також цілком природно буде вжити прийменник "на". Недарма ж існує сталий вираз "пробачте на слові". Хоча такий варіант вважається застарілим.

Раніше OBOZ.UA пояснював, що саме означає вислів "на годину вперед" – у деяких мовців він викликає труднощі.