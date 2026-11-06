Вихователька зі США щоранку ставить дітям одне особливе запитання: ритуал завірусився в мережі

Вихователька з американського штату Луїзіана Лорен Малмор щоранку пропонує дітям самим обрати, як вони хочуть привітатися: обійнятися, потиснути руки, дати "п’ять" чи станцювати. Відео з цим ритуалом привернуло увагу до того, як простий вибір допомагає дітям почуватися комфортно в класі.

Ролик опублікувала початкова школа Brusly, у дошкільному класі якої працює Малмор. На відео показано, як перед початком занять вихователька вітає кожну дитину особисто біля дверей і просить її обрати привітання, яке та хоче отримати. На стіні біля входу висять таблички з варіантами. Діти можуть вказати на табличку і таким чином обрати обійми, помахати рукою, торкнутися кулаками, привітатися за допомогою танцю або скористатися іншими жестами.

Коментаторів вразило, що малюкам дають можливість самостійно визначити ступінь фізичного контакту, на який вони готові піти. Це може бути ввічливий уклін на відстані, спільний підбадьорливий танець, адже Малмор танцює разом і малюком, а можуть бути міцні обійми. І дитина сама показує, коли їй це комфортно і навіть потрібно.

За історією Лорен стоїть і особиста втрата, розповідає видання Today. Вона з юності хотіла стати вчителькою, але фінансові труднощі змусили жінку піти працювати. Часом вона мала дві роботи, а часом навіть і три. У 2020 році жінка народила сина, якого назвала Еріком. Це спонукало Малмор повернутися до навчання попри те, що вона виховувала дитину сама. Коли хлопчик помер у віці 18 місяців через вроджену ваду серця, жінка вирішила хай там як, але закінчити навчання і таки стати вчителькою заради пам’яті свого сина. Тепер на його честь клас, в якому викладає Лорен прикрашений зображеннями Мікі Мауса – персонажа улюблених мультиків Еріка.

Вихованці часто приносять їй малюнки й записки, показують перші спроби писати та малювати, а іноді дарують іграшки. Дехто просить обійнятися навіть посеред заняття. Лорен розповідає, що бачить частинку сина в кожному зі своїх учнів.

Найбільше Малмор сподівається, що діти запам’ятають її не за те, що вона навчила їх читати і лічити, а за добрий слід, який вона залишила в їхньому житті. Наприклад, з увагою поставилась до їхнього бажання привітатись по-особливому.

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