Виправте рівняння: непроста головоломка із сірниками

Хочете перевірити свою кмітливість? Спробуйте свої сили з допомогою цієї головоломки, яка пропонує вам виправити рівняння, викладене із сірників. Дивіться зображення нижче.

Перед вами математичний приклад 1 – 6 = 6, який очевидним чином не сходиться. OBOZ.UA пропонує вам за 20 секунд здогадатись, як перекласти всього один сірник, щоб виправити його.

Виправте рівняння: непроста... Джерело: quiz.3o9.in Розгорнути

Такі вправи допомагають розвивати навички розв’язання проблем, тренують логічне мислення та уважність. Крім того, вони спонукають шукати нестандартні рішення. Щоб упоратися із завданням, уважно розгляньте рівняння, визначте, який сірник потрібно перемістити, і знайдіть правильний варіант.

Якщо час уже сплив, а ви ще не знайшли правильну відповідь, не поспішайте переходити до пояснення. Спробуйте спершу скористатись підказкою. А вона тут така: перекладати сірники можна не тільки у цифрах, але і в знаках. Тепер ще раз гарненько подумайте, як виправити рівняння.

Отже, щоб зробити цей приклад правильним, вам потрібно перетворити шістку перед знаком дорівнює на п’ятірку, перемістивши правий вертикальний сірник з верхнього ряду до знаку мінус, щоб він перетворився на плюс. Так ми отримаємо запис 1 + 5 = 6, в якому все чудово сходиться. Головоломку розв’язано.

Відповідь на головоломку. Джерело: quiz.3o9.in

Раніше OBOZ.UA пропонував виправити рівняння 6 – 0 = 81, пересунувши лише два сірники.