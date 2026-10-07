"И на старуху бывает проруха": як перекласти українською

Як буде українською "и на ст...

Вислів "И на старуху бывает проруха" вживають тоді, коли хочуть сказати, що навіть досвідчена, розумна чи вправна людина іноді може помилитися або потрапити в халепу. Дослівно перекладати цей фразеологізм українською не варто.

У нашій мові є кілька природних відповідників із таким самим значенням. OBOZ.UA публікує влучні фразеологізми.

Найвлучніше можна сказати:

Кінь на чотирьох ногах, та й то спотикається.

Усяк чоловік не без гріха.

І залізо іржа з’їдає.

І на мудрім дідько на Лису гору їздить.

Усі ці вислови передають одну думку: ніхто не застрахований від помилок, незалежно від досвіду, віку чи майстерності.

Найближчим за змістом до російського вислову можна вважати прислів’я "Кінь на чотирьох ногах, та й то спотикається" – воно природно звучить українською й добре передає ситуацію, коли помиляється навіть той, хто зазвичай добре знає свою справу.

Раніше OBOZ.UA розповідав, звідки виник український фразеологізм "точити баляси" та коли його слід вживати.

А фразеологізм "мало квасу випив" зазвичай використовується в розмовній мові, щоб підкреслити, що хтось недостатньо попрацював. Які є синоніми та антоніми у фразеологізму – читайте у матеріалі.