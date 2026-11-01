"Я не навчилася вчитися". 32-річна українка поділилася досвідом "неуспішної відмінниці" і звернулася до батьків школярів

Високі оцінки в школі не гарантують, що дитина навчиться долати труднощі, самостійно шукати вихід зі складних ситуацій і справлятися з життєвими викликами. Про свій досвід, який підвів до таких висновків, розповіла 32-річна українка, яка в шкільні роки була круглою відмінницею, але згодом зіткнулася з труднощами в навчанні та дорослому житті.

Свою історію жінка на ім’я Анастасія опублікувала в TikTok, який веде під ніком @ibubon_anastasiia. За словами авторки ролика, у школі їй усе давалося легко. Вона не любила вчитися, але протягом усіх 11 років отримувала лише найвищі оцінки, хоча й не мусила годинами сидіти над підручниками, щоб засвоїти матеріал. "Все якось траплялося само собою", – пригадує жінка.

Ситуація змінилася після вступу до університету. Там вона зрозуміла, що рівень підготовки в її провінційній школі був нижчим, ніж у деяких однокурсників. Зокрема, навіть програми, яка передбачала десять уроків математики на тиждень їй не вистачало, щоб зрівнятися з тими, хто навчався в школах Донецька.

Саме тоді жінка усвідомила, що проблема не лише в прогалинах у знаннях, а й у відсутності навичок самостійного навчання. "І основна проблема тут була в тому, що я не навчилася вчитися. Недаремно кажуть, що там трієчники, вони вчаться якось викручуватися, ну, тобто набувають додатково ще якихось таких навичок в школі, які потім їм дуже корисні в майбутньому. В мене таких навичок не було. Я звикла, що мені все дається на ізі", – пояснила Анастасія.

Через відсутність таких навичок, своє навчання в університеті жінка назвала випробуванням. Протягом чотирьох років вона страждала через складнощі, списувала і намагалася впоратися з вимогами навчальної програми. Шість семестрів їй вдавалося зберігати місце на бюджеті, однак останній семестр четвертого курсу закінчився низьким середнім балом. Написання дипломної роботи також далося їй дуже важко.

"От мені вже 32. Я давно вже вивчилась, я досі ненавиджу вчитися. От просто, коли щось треба вивчити, я не люблю курси ніякі, я не люблю те, що не можна одразу використати і одразу прикласти до чогось. І в результаті я не вмію досі викручуватися ніяк. Ну, типу, ні на роботі, ні в житті. Я не люблю конфліктів, я не люблю, коли щось складно, я дуже люблю, коли все дуже легко", – розповіла про себе нинішню Анастасія.

Водночас авторка відео наголошує, що сама бралася за складні виклики, коли вони справді її цікавили. А от серед випробувань, яких вона не могла уникнути, опинилась війна – жінка походить із Донецької області та є переселенкою.

Оцінюючи своє життя тепер, Анастасія зізналася, що не вважає його успішним за власними критеріями. У 32 роки їй хотілося б мати певні здобутки в кар’єрі, житлі, соціальному чи сімейному житті. Натомість, розповіла жінка, вона вже три роки бореться з депресією та не має власного житла, хоча утримує чотирьох кішок.

Своїм прикладом жінка вирішила показати батькам, шкільні оцінки не повинні ставати головним мірилом успішності дитини. На думку Анастасії, значно важливіше допомогти їй розвинути вміння, які знадобляться в дорослому житті: самостійно ухвалювати рішення, пристосовуватися до обставин і знаходити вихід із проблемних ситуацій. "І, можливо, якщо це відео подивляться батьки, просто я хочу своїм прикладом донести, що дитину не треба муштрувати за оцінки, а треба давати їй навички виживання в цьому світі", – підсумувала блогерка своє відео.

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