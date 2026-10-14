"Я не витримаю такого страхіття": школяр попросив учительку вимкнути камеру на онлайн-уроці, бо злякався її вигляду. Фото

Вчителька математики Лариса Водяницька розповіла, що проводила онлайн-урок школяру й коли він розпочався у неї не було світла. Учень попросив вимкнути її камеру, адже не витримає такого страхіття.

Випадком педагогиня поділилася на своїй сторінці в Threads. За її словами, школяр сказав, що не зможе потім заснути. Допис зібрав майже 80 тисяч переглядів.

Вчителька налякала школяра своїм виглядом. Джерело: Скриншот

"Сьогодні урок почався так. І світла досі немає. Вимкнула камеру, бо учень сказав, що не витримає такого страхіття, не засне", – підписала скриншот з онлайн-заняття вчителька.

У коментарях користувачі мережі жартували з подібної ситуації, а дехто з колег педагогині ділився, що має схожий вигляд і їх просить вимкнути камеру не один учень, а цілий клас.

Українців розсмішив випадок зі школярем. Джерело: Скриншот

"Моя камера поступово стає чорно-білою. Чисто як зомбі зі старих фільмів".

"У мене навіть з лампами вигляд такий, ніби я відходжу на той світ і забираю з собою своїх учнів".

Мережу розсмішило прохання школяра. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, школяр спробував "запекти" картоплю просто під час уроку, використавши відео з вогнем у каміні, і розсмішив користувачів мережі. Кумедний момент опублікувала вчителька, яка веде блог під ніком @lili_a_pol. Вона показала коротке відео і розповіла, як звичайне наукове завдання перетворилося на імпровізоване кулінарне шоу.

Педагогиня принесла на урок картоплину, щоб провести якісну реакцію на крохмаль. Однак варто було їй лише на хвилину відвернутися, як один з учнів увімкнув на смартфоні відео з палаючим каміном і поклав картоплю просто на екран – так, ніби зібрався її запікати. "За такі моменти я й люблю свою роботу в школі", – підписала ролик педагог.

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