"Я заплуталась, яка фігура справа, а яка зліва". Завдання з математики для першого класу спантеличило українських батьків

Українські батьки заплуталися через задачу з математики для першого класу. Одна із мам школяра Орися Суботіна звернулася до мережі за допомогою у вирішенні завдання, у якому потрібно було одну фігуру обвести, а іншу – зафарбувати.

У дописі в Threads жінка поділилася, що вона заплуталася під час виконання вправи, де право, а де ліво. Мама хлопчика запитала, чи вірно зрозуміла завдання і чи правильно його зробили.

Мама першокласника заплутала... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Хто вже робив це 5 завдання з математики? Правильно ми зробили, а то я вже заплуталась, де право, а де ліво", – написала жінка.

У коментарях думки батьків розділилися. Хтось казав, що виконував це завдання навпаки, тож мама школяра зробила неправильно. Тоді як інші зазначали, що все вірно, тоді як частина підкреслювала низький рівень знань першокласників, а попереду ще десять років навчання.

Українців заплутала задача для першого класу. Джерело: Скриншот

"Ми з дітьми робили навпаки. На листку є права і ліва сторона, щоб знайти 5-ту фігуру зліва – рахуємо справа наліво, а щоб знайти 5-ту фігуру справа – рахуємо зліва на право".

Мережу заплутала задача для першокласників. Джерело: Скриншот

"Ми пишемо зліва на право. Ви все зробили правильно. То араби навпаки пишуть".

Українці не розібралися із з... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Це як підписують фото, зліва третій, з права другий і т.п. Відлік з відповідного боку".

Мережу заплутала задача з ма... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Аж страшно, завдання 1-го класу не можуть виконати, а що ж буде в старших класах?"

Дехто зазначав, що це завдання для першокласників, тож не варто за них його виконувати, адже це лише зашкодить дітям.

"Це завдання для першачків, а не для їх мам. Не треба виконувати за них завдання. Це лише на шкоду дітям".

"Це ж дитяче завдання. Для чого батьки лізуть зі своїми розвʼязками? Ви ж потім через 11 років будете верещати, що МОН нарошне таке важке НМТ робе, щоб ваша дитина в універ не вступила. А завдання ж на НМТ приблизно такого, може трохи складнішого рівня, не за перший, а за пʼятий клас".

Згодом здалося зʼясувати, що завдання все ж таки виконане вірно.

Українців спантеличила задач... Джерело: Скриншот Розгорнути

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