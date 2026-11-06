Як бути 24/7 на звʼязку, робити фото й годувати дітей: вчителька запропонувала ввести нові дисципліни у педагогічних вишах

Учителька з Умані Тетяна Вушак запропонувала запровадити в педагогічних університетах нові дисципліни, які допоможуть майбутнім педагогам підготуватися до численних додаткових обов’язків. Серед них можуть бути заповнення таблиць харчування, організації розважальних заходів і створення фото- та відеоконтенту для звітів.

Криком душі педагогиня поділилась у Facebook. Вона іронічно пожартувала, що університетська програма підготовки вчителів відстала від реальності. Студентів готують до викладання предметів, але майже не розповідають про інші завдання, які згодом стають частиною їхньої щоденної роботи. Зокрема, йдеться про контроль харчування учнів, ведення відповідної документації та необхідність постійно бути на зв’язку.

"Наскільки я пам'ятаю, в університеті мені ніхто навіть не натякнув, що, окрім викладання свого предмета, я повинна щодня контролювати питання харчування дітей, заповнювати відповідні таблиці й бути прив'язаною до телефону 24/7", – зазначила вчителька.

Ще одна проблема, на яку вона звернула увагу, – необхідність відвідувати семінари і тренінги навіть під час власних уроків. Через це педагогам іноді доводиться залишати учнів заради, щоб відвідати заходи, потреба в яких саме в цей момент не завжди зрозуміла.

На вчителя в сучасній україн... Джерело: Pexels Розгорнути

Крім того, за словами Вушак, значну частину робочого часу забирає документування діяльності. Тепер недостатньо просто провести цікавий захід і отримати позитивний результат: потрібно обов'язково зробити фотографії, зняти відео та підготувати звіт. "Провів чудовий захід, діти отримали позитивні емоції, усе вдалося, але ти не зробив фото? Що ж, вважай, що нічого не відбулося! Немає фотографії – немає роботи. Немає відеозвіту – немає результату", – іронізує педагогиня.

Окремо вона згадала про шкільні олімпіади. На її думку, замість того щоб зосереджуватися на підготовці учнів, учителям інколи доводиться відстоювати справедливість і з'ясовувати обставини оцінювання робіт. Педагогиня зауважила, що в таких ситуаціях виникають сумніви, чи справді результати змагань залежать винятково від знань і старань дітей.

Водночас найбільше її непокоїть не сама кількість роботи, а те, що додаткові обов'язки поступово відсувають викладання на другий план. "Засмучує те, що безліч другорядних обов'язків поступово витісняють головне – навчання дітей", – наголосила Вушак. Вона також нагадала, що педагоги мають власне життя, сім'ї та право на особистий час і відпочинок.

Щоб привернути увагу до цієї проблеми, педагогиня запропонувала доповнити програми педагогічних вишів новими предметами. Серед них – "Заповнення табелів харчування: від А до Я", "Учитель і телефон 24/7: як завжди бути на зв'язку та ніколи не мати особистого часу", "Основи режисури, сценарної майстерності та організації масових заходів" і "Фото- та відеозвітність: як довести, що ти справді працював".

Також вона запропонувала курси з відвідування тренінгів замість уроків, підготовку олімпіадної дипломатії, взаємодії з адміністрацією та заняття з педагогічної багатозадачності, яка передбачає вміння одночасно навчати, годувати, розважати, фотографувати й звітувати.

Утім, за іронією допису стоїть цілком серйозне запитання, яке вчителька адресувала освітній системі: коли педагогам нарешті дозволять просто виконувати свою основну роботу? "Настав час нарешті згадати, що якість освіти визначається не кількістю фотографій у звіті, не кількістю відвіданих тренінгів і не швидкістю заповнення таблиць. Вона визначається тим, чого насправді навчилися діти", – підсумувала Вушак.

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