Як називають дитинча єнота? Відповідь вас може здивувати

Ми звикли, що здебільшого назви дитинчат тварин в українській мові формуються так: до кореня назви цієї тварини додається спеціальний суфікс -ен-. Наприклад, так утворюються кошеня, цуценя, білченя, лисеня, гусеня тощо. Хоча бувають і винятки: дитинча корови – це теля, вівці – ягня, свині – порося.

Яким було здивування користувачки Threads на ім’я Ірина, коли вона придбала для дитини картки для вивчення назв тварин і побачила там, як називають маленького єнота. Виявилось, що такого малюка правильно називати щеням.

Користувачку Threads спантел... Джерело: Скриншот Розгорнути

І справді, в біології малюки деяких видів мають свої окремі назви. Так на тих же картках, окрім єнота, був також тапір, малюка якого називають так само як і дитинча коня – лоша. А от малечу північного оленя правильно називати пижиком.

Виявилось, такі особливі наз... Джерело: Скриншот Розгорнути

У коментарях до допису користувачі назвали ще декілька таких нетипових назв:

кит – теля;

тюлень – бельок, а приблизно за місяць, коли міняється колір його хутра, його уже називають сірком;

барсук – теж щеня;

морж – цуценя.

Але, якщо назвати малюка єнота єнотеням, а тапіра – тапіреням це теж не буде помилкою. Ці назви цілком відповідають нормам українського словотвору.

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