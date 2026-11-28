Як перекласти українською "оклеветать": є кілька варіантів

Неправдиві звинувачення здатні зруйнувати довіру між людьми, зіпсувати репутацію та стати причиною серйозних конфліктів. Коли йдеться про такі ситуації, у повсякденному мовленні іноді використовують російське слово "оклеветать".

Однак українська мова має одразу кілька влучних відповідників, які дозволяють точніше передати зміст сказаного. Існують і близькі за значенням дієслова, які допомагають описати наслідки неправдивих звинувачень.

Найближчими відповідниками російського слова є "обмовити", "оббрехати" та "звести наклеп". Усі вони стосуються поширення неправдивої інформації про людину, проте мають певні смислові відтінки.

Наприклад, дієслово "оббрехати" доречно використовувати, коли хтось навмисно розповідає неправду про іншу людину. Натомість "обмовити" означає несправедливо звинуватити когось або поширити про нього неправдиві відомості.

В українській мові можна використовувати такі варіанти:

Оббрехати – поширити брехню про когось, приписати людині те, чого вона не робила. "Конкуренти оббрехали власника кав'ярні, вигадуючи історії про якість його продукції".

Обмовити – безпідставно звинуватити людину або несправедливо відгукнутися про неї. "Колегу обмовили перед керівництвом, хоча він сумлінно виконав усю роботу".

– безпідставно звинуватити людину або несправедливо відгукнутися про неї. "Колегу обмовили перед керівництвом, хоча він сумлінно виконав усю роботу". Звести наклеп – поширити завідомо неправдиві звинувачення. "На бібліотекарку звели наклеп, нібито вона привласнила кошти на закупівлю книжок".

– поширити завідомо неправдиві звинувачення. "На бібліотекарку звели наклеп, нібито вона привласнила кошти на закупівлю книжок". Звести поклеп – безпідставно приписати комусь негідний вчинок. "На молодого музиканта звели поклеп, звинувативши його у крадіжці чужої композиції".

Також у певних ситуаціях доречно використовувати слова "зганьбити" та "знеславити". Проте вони не є повними синонімами до "обмовити", адже насамперед описують втрату доброго імені, а не сам факт поширення неправди.

Українське слово "наклеп" пов'язане з давнім дієсловом "клепати", яке в окремих слов'янських мовах також набуло значення неправдивого звинувачення. За даними етимологічного словника "Горох", його основа походить від праслов'янського klepati, що має звуконаслідувальне походження.

Слово "наклеп" міцно закріпилося в українській літературній мові та означає поширення неправдивих відомостей, які можуть зашкодити чиїйсь репутації. Іменник "поклеп" також є нормативним українським словом із близьким значенням.

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