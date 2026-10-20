"Як пояснити 7-річній дитині, що Батьківщина – це труд і свято?" Українка звернула увагу на вірш у шкільному підручнику: що з ним не так

В українських соцмережах розгорілося обговорення вірша "Батьківщина" Анатолія Костецького, який надрукували в підручнику для учнів початкової школи. У виданні 2019-го року цей твір, написаний ще за часів СРСР, поданий без останніх двох рядків.

Попри це, у вірші згадується, що "Батьківщина – це труд і свято", що відсилає до радянських наративів. На це звернула увагу користувачка Threads із ніком niche_nka.

"В мене немає слів. Задали дітям вивчити вірш. Мені він здався максимально дивним. Думаю який нафіг труд і взагалі для семирічної дитини якось воно не то. А виявляється вони просто прибрали два останні рядки. І це видання 2019 року", – написала вона.

Вірш поданий без двох останніх рядків. Джерело: Threads/@niche_nka

Повна версія цього вірша звучить так:

Знаєш ти, що таке Батьківщина?

Батьківщина – це ліс осінній,

це домівка твоя і школа,

і гаряче сонячне коло.

Батьківщина – це труд і свято,

Батьківщина – це мама й тато,

це твої найщиріші друзі

і бджола у весіннім лузі.

Батьківщина – це рідна мова,

це дотримане чесне слово,

небо синє і сад зелений,

революція, мир і Ленін.

У коментарях користувачі дивувалися, що цей вірш досі присутній в освітній програмі. Проте зʼясувалося, що вчили його не всі, тобто все залежить від підручника, за яким вчаться діти у школах.

"Труд і свято це чисто совдепівський наратив. Я коли з дитиною щось вчу, то пояснюю сенс написаного, щоб не тупо завчити а зрозуміти. Як мені пояснити 7 річній дитині що Батьківщина це труд і свято?", "Який жах… від віршика тхне радянщиною", "Питання до української системи освіти, підручників і методик викладання були, є і будуть ще довгі, довгі роки", – такі думки висловили українці.

Однак були й ті, хто мав іншу точку зору.

"2005 рік, урок читання та я отримую першу 12-ку за вивчення вірша – цього вірша, в такій же обрізаний формі. Комуністом я від цього не став. Це вірш українського автора про Україну, виданий за радянських часів у такому вигляді, в якому його б пропустила цензура. Якщо це проблематично, то давайте ще до "Любіть Україну" докопаємося. Там також про труд та гнаних на захід чужинцях і його також були відредагували совєти", – писав коментатор.

Скриншот допису @niche_nka в Threads

Як повідомляв OBOZ.UA, українці влаштували дискусію через підручник за програмою 2-4 класів, схвалений Міністерством освіти та науки. Зокрема, користувачка мережі Threads Вероніка Марін нарікала на те, що у посібнику досі вживається "Західна Україна", згадується радянський космонавт Юрій Гагарін, а на сторінках можна зустріти героя оповідання радянського письменника українського походження Миколи Носова "Незнайко".