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Як сказати українською "нєсуразіца": є багато варіантів

Юлія Потерянко

Перекладаємо слово "несуразица" правильно.

Джерело: Pexels

Якщо треба описати щось позбавлене глузду, не надто розумне і без якогось вираженого сенсу, тут російська демонструє неабияке багатство: "чепуха", "околесица", "нелепица", "несуразица". Зразу і не здогадаєшся, як це розмаїття перекласти українською мовою.

Втім, OBOZ.UA погортав словники і знайшов у них кілька доволі точних відповідників слова "несуразица". Але із певними нюансами значення.

Отже, щоби правильно передати значення цього слова, потрібно чітко розуміти його значення. Російські словники тлумачать його так: щось "несуразное", тобто недоладне, невідповідне, або ж неставне, вайлувате, незграбне. Також це може бути щось безглузде, беззмістовне.

А це вже натякає нам на варіанти перекладу. Тож, орієнтуємось за значенням.

  • Якщо йдеться про щось невідповідне, недоречне – недоладність, недоречність, щось непоказне
  • Сформулювали якусь недоладність замість закону.
  • Верзе якісь недоречності.
  • Якщо говоримо про щось незграбне – незграбність, вайлуватість, неоковирність.
  • Вигляд він мав вайлуватий.
  • Довго майстрували, а вийшло щось неоковирне.
  • Вдягнена вона було у геть незграбний одяг.
  • Якщо ж хочемо передати відсутність сенсу – нісенітниця, дурниця, безглуздя, казна-що.
  • Припини верзти нісенітниці / дурниці.
  • Ти пишеш якесь повне безглуздя.
  • Не проєкт вийшов, а казна-що.

Раніше OBOZ.UA пояснював, як правильно перекласти фразу "в конце концов".

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