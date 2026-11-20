Як сказати українською "объять необъятное": не кожен одразу пригадає потрібне слово

Щось, країв чого не можна до...

Коли на вас падає величезний обсяг роботи, ви напевне згадуєте російський афоризм "нельзя объять необъятное". Хороша новина полягає в тому, що цей вислів, на відміну від багатьох фразеологізмів, можна перекласти напряму. Погана – мало хто зможе з першої спроби пригадати, як буде "необъятное" українською мовою.

OBOZ.UA вивчив словники і готовий пояснити, як і чому варто казати в таких випадках. І з якої причини вам так складно знайти еквівалент цього вислову з першого разу.

Тлумачення слова "неосяжний". Джерело: Скриншот.

Російське дієслово "объять" належить до застарілої та поетичної лексики. Саме тому так складно знайти людину, яка би вживала його у побуті, окрім як у цьому стійкому вислові. Означає це слово обійняти або обхопити щось руками; огорнути, покрити собою; охопити; осягнути.

І от останнє тлумачення дає нам ключ до вдалого перекладу. Словом "неосяжний" називають щось настільки велике, що не можливо досягнути країв, щось неоглядне, неозоре. Отже, українською мовою передаємо цей афоризм як "не можна осягнути неосяжне".

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