Як сказати українською "плакать навзрыд": найкращі варіанти

Як буде українською плакать...

Українська мова багата на виразні слова та звороти, якими можна передати найрізноманітніші людські емоції. Однак під час перекладу з російської не завжди варто шукати дослівні відповідники. Часто українська має власні влучні вислови, які точніше й природніше передають зміст сказаного.

Наприклад, російський вислів "плакать навзрыд" означає дуже сильно плакати, не стримуючи сліз, із гучними схлипуваннями та риданнями. OBOZ.UA розповідає, що країнською цю емоцію можна передати кількома способами.

Одним із найвлучніших відповідників є "ридма ридати". Цей фразеологічний зворот означає нестримно, гірко й сильно плакати.

Утім, залежно від контексту можна використати й інші варіанти:

Ридма ридати – гірко, нестримно плакати, захлинаючись від ридань.

Плакати-ридати – сильно плакати, виражаючи глибокий смуток, горе або розпач.

– сильно плакати, виражаючи глибокий смуток, горе або розпач. Ревно плакати – щиро, гірко й сильно плакати.

Усі три вислови природні для української мови, однак мають дещо різне емоційне забарвлення.

Приклади вживання

Щоб краще зрозуміти відмінності між цими висловами, розгляньмо кілька речень.

Дівчинка ридма ридала, коли дізналася, що її улюблений песик зник.

Мати плакала-ридала, проводжаючи сина в далеку дорогу.

Вона ревно плакала, перечитуючи старі листи.

В українській мові також можна сказати "гірко плакати", "невтішно ридати", "заливатися слізьми" або "заходитися плачем". Ці вислови допомагають передати різні відтінки сильного емоційного переживання.

До речі, вислів "И на старуху бывает проруха" вживають тоді, коли хочуть сказати, що навіть досвідчена, розумна чи вправна людина іноді може помилитися або потрапити в халепу. Дослівно перекладати цей фразеологізм українською не варто. Як правильно сказати – читайте у матеріалі OBOZ.UA.

Раніше OBOZ.UA розповідав, звідки виник український фразеологізм "точити баляси" та коли його слід вживати.