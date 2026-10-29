Як сказати українською "по созвону": знають далеко не всі

Коли ми не можемо до кінця вирішити якусь проблему чи повністю щось спланувати, то зазвичай ми залишаємо остаточне рішення відкритим до моменту фінального зідзвону. Але чи є в українській мові взагалі слово "зідзвін"? І чи доречно вживати фрази на кшталт "по зідзвону"?

Як вказує проєкт "Ви.Мова" на своїй сторінці в Instagram, цей слово є калькованим з російського "созвон". В російській мові існує спільнокореневе із ним нормативне та зафіксоване словниками дієслово "созвониться". Його український аналог "зідзвонитися" викликає у мовознавців сумніви щодо доречності вживання.

Радив його уникати і професор Олександр Пономарів. У своєму блозі фразу "по созвону" він рекомендував перекладати літературно як "за телефонною домовленістю".

Отже, якщо ви залишаєте питання відкритим аж до моменту вирішального дзвінка, можете сказати про це так:

на дзвінку;

домовимось по телефону;

я подзвоню;

я зателефоную;

будемо на зв’язку;

наберу вас.

Раніше OBOZ.UA пояснював, чому неправильно казати як "квиток в один бік", так і "квиток в одну сторону".