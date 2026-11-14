Як сказати українською "протівний": є варіанти

У повсякденному мовленні нерідко можна почути слово "протівний". Так говорять про неприємну людину, поганий запах або щось, що викликає роздратування.

Проте українською правильно говорити "противний", а залежно від ситуації можна дібрати й точніші відповідники. OBOZ.UA розповідає деталі.

Українська мова має чимало слів, якими можна передати неприязнь, огиду чи роздратування. Вибір залежить від того, про що саме йдеться.

Найвлучніші відповідники:

Неприємний – про людину, відчуття, подію чи ситуацію, які викликають негативні емоції.

– про людину, відчуття, подію чи ситуацію, які викликають негативні емоції. Огидний – про те, що спричиняє сильну відразу.

Бридкий – про щось відразливе на смак, запах або дотик.

– про щось відразливе на смак, запах або дотик. Гидкий – про неприємні речі, вчинки чи поведінку.

– про неприємні речі, вчинки чи поведінку. Осоружний – про людину або явище, які викликають стійку неприязнь.

– про людину або явище, які викликають стійку неприязнь. Нестерпний – про те, що важко витримати.

– про те, що важко витримати. Надокучливий – про когось або щось, що постійно дошкуляє.

– про когось або щось, що постійно дошкуляє. Паскудний – емоційне означення чогось дуже поганого чи неприємного.

Наприклад, замість звичного "протівний" можна сказати:

Який огидний запах!

Він такий надокучливий, ніяк не дає спокою.

Яка ж сьогодні паскудна погода!

Цей звук такий нестерпний, що неможливо зосередитися.

Не терплю його гидких жартів.

Цей сироп такий бридкий, що важко проковтнути.

Насправді слово "противний" є нормативним в українській мові, тому відмовлятися від нього не потрібно. Словники фіксують його, зокрема, у значенні "дуже неприємний, огидний".

Отже, цілком правильно сказати "противний запах", "противна людина" або "противний присмак".

Водночас це слово може мати й інші значення. Наприклад, означати щось протилежне, спрямоване назустріч або вороже.

Якщо ж хочеться висловитися точніше, українська пропонує багато варіантів.

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