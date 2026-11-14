Як сказати українською "протівний": є варіанти
Противний.
Джерело: Створено за допомогою ШІ
У повсякденному мовленні нерідко можна почути слово "протівний". Так говорять про неприємну людину, поганий запах або щось, що викликає роздратування.
Проте українською правильно говорити "противний", а залежно від ситуації можна дібрати й точніші відповідники. OBOZ.UA розповідає деталі.
Українська мова має чимало слів, якими можна передати неприязнь, огиду чи роздратування. Вибір залежить від того, про що саме йдеться.
Найвлучніші відповідники:
- Неприємний – про людину, відчуття, подію чи ситуацію, які викликають негативні емоції.
- Огидний – про те, що спричиняє сильну відразу.
- Бридкий – про щось відразливе на смак, запах або дотик.
- Гидкий – про неприємні речі, вчинки чи поведінку.
- Осоружний – про людину або явище, які викликають стійку неприязнь.
- Нестерпний – про те, що важко витримати.
- Надокучливий – про когось або щось, що постійно дошкуляє.
- Паскудний – емоційне означення чогось дуже поганого чи неприємного.
Наприклад, замість звичного "протівний" можна сказати:
Який огидний запах!
Він такий надокучливий, ніяк не дає спокою.
Яка ж сьогодні паскудна погода!
Цей звук такий нестерпний, що неможливо зосередитися.
Не терплю його гидких жартів.
Цей сироп такий бридкий, що важко проковтнути.
Насправді слово "противний" є нормативним в українській мові, тому відмовлятися від нього не потрібно. Словники фіксують його, зокрема, у значенні "дуже неприємний, огидний".
Отже, цілком правильно сказати "противний запах", "противна людина" або "противний присмак".
Водночас це слово може мати й інші значення. Наприклад, означати щось протилежне, спрямоване назустріч або вороже.
Якщо ж хочеться висловитися точніше, українська пропонує багато варіантів.
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