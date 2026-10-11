Як сказати "заблуждєніє" українською: є кілька влучних відповідників

Коли ви з якоїсь причини скористались недостовірною інформацією чи хтось спеціально вас заплутав, ви можете, розповідаючи про таку халепу, назвати її словом "заблуждєніє". Проблема в тому, що такого слова в українській мові нема.

Як правильно його замінити, розбирався музикант, блогер і ентузіаст вивчення мови Рамі Аль Шаєр. Він знайшов кілька справді вдалих відповідників.

Найточніший відповідник – це слово "омана". "Ввести в заблуждение" так і перекладається – ввести в оману. "Дуже влучне і гарне слово. Тобто замість "жити або бути в заблуждєнії" кажемо "бути в омані"", – сказав Аль Шаєр.

Ще один еквівалент, який він відшукав у словниках – це "облуда". "Це такий книжковий, я навіть сказав би, елегантний відповідник, і він чітко описує суть", – сказав блогер.

В контексті хибних думок він запропонував український іменник "хиба". Однак він також має значення "помилка, вада, негативна риса, дефект, несправність". Тому він не може бути стовідсотковим перекладом слову "заблуждение". Лише в окремих контекстах.

Окрім того Рамі Аль Шаєр знайшов красиве слово у творах Панаса Мирного. "Та то ману тільки пускають. Знаємо ми, твердили перші", – процитував він. Словосполученням "пускати/напускати ману" справді можна перекласти фразу "вводить в заблуждение".

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