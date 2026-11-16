"Як це пропустили до навчальної програми?" Українців обурила казка про зайчика, який хотів утопитися в річці
Ілюстративне зображення. Мер...
Джерело: Створено за допомогою ШІ
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Мама українського другокласника з ніком dinomrumun поскаржилася на завдання у шкільному підручнику. Жінка звернула увагу, що діти мають прочитати казку про зайця, який хотів утопитися в річці.
У дописі в TikTok мама школяра дивується, для чого вивчати подібні твори у початкових класах. Крім того, вона підкреслює, чому навчають такі оповідання дітей.
"Йдеться про зайчика, якого всі ображали. Цікаво, чого ці автори вчать дітей у другому класі? Якщо тебе ображають, то йти і топитися?" – зазначає жінка.
Українців обурило завдання з ЯДС.
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У коментарях користувачі мережі не розуміють для, чого подібні твори додають у шкільну програму.
"Так дітям навіюють думку, а потім кажуть: "Звідки таке".
"Я б просто заборонила читати таку казку. Інколи ми не робимо завдання якщо там подібне".
У мережі посперечалися через завдання з ЯДС.
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"Чому вчать наших дітей?"
А дехто помітив, що у підручнику були й інші помилки. Зокрема, що замість "річки" було написано "рікич".
Що не так із завданням з ЯДС для 2 класу.
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