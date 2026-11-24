Як війна вплинула на психоемоційний стан українських школярів: результати дослідження

Лише кожен четвертий український школяр заявив про задоволення від уроків, відчуття енергійності та спокою. Сон виявився найбільш вразливим компонентом благополуччя: 36% учнів зазначили, що прокидалися з відчуттям бадьорості іноді, зрідка або ніколи. Серед учнів середньої та старшої школи цей показник висвітлює категорію підлітків, яким постійно бракує достатнього відпочинку.

Про це свідчать результати дослідження ЮНЕСКО, особливістю якого стало опитування школярів 5-11 класів. Соціальні стосунки є ключовими чинниками добробуту, тоді як фактори, які впливають на їхній добробут. ВІдтак, діти із загальної учнівської спільноти найчастіше згадують стосунки з друзями поза школою – 43%, загальну ситуацію в країні – 42%, сімейні стосунки – 35%, з однокласниками – 35%.

Як гаджети впливають на школярів. Джерело: Freepik

"Більшість школярів охарактеризували своє самопочуття за останній місяць як досить позитивне. Більшість дітей часто або завжди відчували бадьорість (88%) і займалися діяльністю або виконували завдання, які їм подобалися (79%). Наявність сил та енергії (74%), відчуття спокою (73%) та якісний сон (64%) оцінювалися дещо нижче, але також були переважно позитивними", – йдеться у результатах дослідження.

Що допомогло б дітям почуватися краще, – 55% обирають більше спілкування з однолітками, 39% – із родиною; лише 4% – консультації зі шкільним психологом.

Дослідження ЮНЕСКО показало... Джерело: Pexels Розгорнути

"Ці показники свідчать про те, що індивідуальна робота дитини з професіоналом не може замінити потреби в позитивному соціальному середовищі", – зазначають спеціалісти.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що майже третина українських школярів мають проблеми з мотивацією до навчання.