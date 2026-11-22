Як вибудувати стосунки із онуками: 6 звичок найкращих дідусів і бабусь

Зв’язок із дідусем чи бабусею може стати одним із найцінніших родинних стосунків, у яких поєднуються любов, турбота та життєва мудрість. Однак найміцніші стосунки не виникають самі собою.

Як пояснює видання YourTango, досвідчені бабусі з дідусями знають, як правильно вибудовувати спілкування, щоб залишити справді глибокий та важливий слід у житті онуків. І ось шість простих звичок тих, кому вдається створити справжню близькість із дітьми, на які вказали експерти.

Вони створюють сімейні традиції, сповнені любові

Сімейна психотерапевтка із Лос-Анджелеса (США) Мері Кей Кочаро переконана, що спільний час відіграє важливу роль у формуванні міцного зв’язку з онуками. У неї є дві маленькі онучки, які живуть у Європі, тому їй довелося шукати способи підтримувати з ними близькість.

Один із них – якомога частіше їздити до них у гості. Вона регулярно проводить із дівчатками Гелловін, Різдво, весняні та частину літніх канікул. Це вже стало їхньою традицією, на яку онучки завжди чекають. Крім того, щонеділі вранці бабуся знаходить час, щоб почитати їм книжки. Через дев'ятигодинну різницю в часі їй доводиться вставати рано, брати чашку кави і читати, поки дівчатка ще лежать у своїх ліжках у Франції. Вони обожнюють цей ритуал і навіть перегортають сторінки разом із бабусею. Завдяки цьому виникає відчуття, ніби вона сидить поруч із ними.

Хороші бабусі та дідусі завж... Джерело: Unsplash Розгорнути

Вони не втручаються у виховання дітей

Бабусі й дідусі, які мають міцні стосунки з онуками, не втручаються у справи батьків, навіть якщо не погоджуються з їхніми рішеннями. Виняток – ситуації, коли дитині загрожує небезпека, зауважує сімейна консультантка Кеті Рамспергер.

Такі бабусі й дідусі не забувають про дні народження онуків і замість листівки з грошима обирають для них подарунки. Вони розуміють, що найкращий подарунок – це час, проведений разом за заняттям, яке подобається обом. Усе це допомагає побудувати тривалу дружбу, засновану на взаємній повазі та спільних інтересах.

Вони дають онукам відчуття, що ті важливі й помітні

Кар’єрна консультантка та лайфкоуч Ліза Петсініс вважає, що бабусі й дідусі можуть висловлювати любов без слів – через прості, але щирі жести. Це можуть бути довгі обійми, простягнута для підтримки рука або уважний погляд. Такі прояви турботи дають дитині відчуття безумовної любові та розуміння.

Ці відчуття закарбовуються в пам’яті та стають внутрішньою опорою, до якої людина може повертатися навіть у найскладніші періоди життя. Усвідомлення того, що тебе помічають, цінують і люблять, формує особливий зв’язок, який важко зруйнувати. Дослідження старіння та родинних стосунків між поколіннями показують, що взаємини між бабусями, дідусями та дорослими онуками часто нагадують дружбу, засновану на довірі та особистих секретах. Загалом із віком обох поколінь такі стосунки стають глибшими та значущими.

Бабусі з дідусями знають, як... Джерело: Unsplash Розгорнути

Вони щиро радіють кожній хвилині разом

Адвокатка Дженніфер Гаргрейв зазначає, що бабусі й дідусі, які вміють повністю зосередитися на онуках і щиро насолоджуються спілкуванням із ними, створюють зв’язок на все життя. Вони знають всі улюблені ігри своїх онуків і з радістю проводять з ними час – ходять на прогулянки, тримають напоготові усе для спільних занять.

Завдяки цьому діти завжди знають, що є дорослі, крім батьків, яким вони по-справжньому цікаві. Цей зв’язок допомагає їм рости допитливими та відкритими до пригод людьми з міцними життєвими цінностями.

Вони віддають, не чекаючи нічого натомість

Бабусі й дідусі безмежно багато віддають своїм близьким, адже розуміють справжню цінність родини. Їхнє щастя – бачити щасливими тих, кого вони люблять, пояснює письменниця Еріка Гордон. У старшому віці вони усвідомлюють, що дарувати набагато приємніше, ніж отримувати. Саме тому вони постійно діляться з онуками своєю любов’ю, турботою та часом, нічого не вимагаючи натомість.

У мудрих бабусь і дідусів можна багато чого навчитися. За плечима в них довге життя, повне подорожей, різноманітних подій, помилок і здобутого досвіду. Вони, ймовірно, добре знають, що в молодості не варто сприймати як належне, на що не слід марнувати час і кому та чому потрібно приділяти найбільше уваги.

Бабусі з дідусями мали вдост... Джерело: Unsplash Розгорнути

Вони визнають власні помилки і намагаються їх виправити

Письменниця Ліза Голідей на власному досвіді переконалася: звинувачувати інших завжди простіше, ніж визнавати наслідки власних вчинків. Особливо бабусі не бояться складних запитань. Вони не уникають розмов про рішення, які колись ухвалили, і готові визнавати свої помилки. З роками ми накопичуємо життєвий досвід, а страх дедалі менше впливає на наші вчинки.

Вони знають, що передані знання цінніші за будь-які слова. Тому завжди щиро і відкрито розповідають онукам про все і готові порадити, як вчинити краще, із доброзичливістю і теплом.

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