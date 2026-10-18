Як змусити дітей мовчати? Вчителька початкових класів показала геніальний лайфхак

Шум на уроках – звична справа для початкової школи. Ще не до кінця адаптовані до навчання діти постійно відволікаються і починають говорити без дозволу. Як змусити їх усіх разом посидіти тихо хоча би кілька хвилин, придумала вчителька Тетяна Войтович.

Ролик із лайфхаком вона опублікувала на своїй Facebook-сторінці. І підписала словами: "Лайфхак) Як зробити тишу на уроці? Не дякуйте, колеги".

Суть трюку полягає в тому, щоби дати дітям завдання якомога довше втримувати олівець на обличчі. Більшість учнів Войтович пішли простим шляхом і затисли предмет в зубах. Це ніяк не завадило їм продовжити вчитись письму і навіть весело махати руками на камеру. А одна дівчинка пішла далі і ускладнила собі завдання, притиснувши олівець до носа верхньою губою. Так чи інакше, говорити це їй теж не давало.

У коментарях пожартували, що... Джерело: Скриншот Розгорнути

Втім, у коментарях пожартували, що коли діти втомляться і олівці почнуть падати на підлогу, шуму стане тільки більше. Що цілком схоже на правду, однак все ж вартує хоча б кількох хвилин тиші і зосередженої роботи в класі.

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